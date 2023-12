Auta z gazem będą musiały jeździć na benzynie? Jest decyzja w sprawie LPG

Spis treści: 01 Kierowcy mogą odetchnąć. W Polsce nie zabraknie LPG

02 Importerzy LPG w Polsce przed nowym wyzwaniem. Koniec importu z Rosji

03 Ile LPG importujemy ze wschodu?

O przynajmniej roczny okres przejściowy apelowała m.in. Polska Izba Gazu Płynnego (PIGP). Jego przyjęcie oznacza, że polscy importerzy zyskali cenny czas, by odwrócić bieguny importu. Dzięki temu widmo przejściowych niedoborów LPG na stacjach i skokowych podwyżek cen autogazu wyraźnie się oddala.

Kierowcy mogą odetchnąć. W Polsce nie zabraknie LPG

12. pakiet sankcji ekonomicznych na Rosję obejmuje m.in. zakaz bezpośredniego i pośredniego importu z Rosji diamentów, surowców do produkcji stali i przetworzonych wyrobów z aluminium czy zakaz dostarczania rosyjskiemu rządowi i lokalnym przedsiębiorstwom oprogramowania m.in. na użytek projektowania.



Z polskiego punktu widzenia - nasz kraj dysponuje największą w UE flotą samochodów zasilanych autogazem - najważniejszy jest nowy zakaz importu LPG. Ściślej - chodzi o:

zakaz przywozu gazu płynnego (LPG) mający wpływ na import o rocznej wartości ponad 1 mld euro, z zachowaniem zasady praw nabytych w odniesieniu do istniejących umów na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Reklama

Dla polskich importerów oznacza to rok na odwrócenie biegunów dostaw, modernizację infrastruktury i zawarcie nowych kontraktów na zachodzie.



Importerzy LPG w Polsce przed nowym wyzwaniem. Koniec importu z Rosji

Wdrożenie sankcji na poziomie europejskim z 12-miesięcznym okresem przejściowym to odpowiedzialne podejście - uspokajają w korespondencji z Interią członkowie Polskiej Izby Gazu Płynnego.

Jako branża liczymy na inwestycje rządowe w infrastrukturę do importu LPG z Zachodu, zwłaszcza w terminale morskie i magazyny gazu podkreśla zarząd PIGP Izba od kilku miesięcy postulowała o wprowadzenie przynajmniej rocznego okresu przejściowego.



Ile LPG importujemy ze wschodu?

Od momentu rozpoczęcia konfliktu na wschodzie polscy przedsiębiorcy, którzy pokrywają około 50 proc. rynku LPG, poczynili ogromne inwestycje, zmieniając kierunki dostaw LPG ze wschodu na zachód. Dzięki temu około 50 proc. dostaw LPG dociera dzisiaj do Polski z zachodu i północy kontynentu.



Dla polskich przedsiębiorców to niezbędne minimum, aby prowadzić dalsze inwestycje i chociaż częściowo przygotować infrastrukturę, która od rozpoczęcia konfliktu w Ukrainie jest finansowana wyłącznie przez polskie, prywatne firmy" wyjaśnia w rozmowie z Interią prezes PiGP Paweł Bielski

Niestety - w opinii PIGP - to szczyt obecnych możliwości infrastrukturalnych w Polsce. Importerzy stoją więc przed dużym wyzwaniem. Aktualnie największą barierą dla importu LPG z zachodu jest w Polsce brak infrastruktury do przyjęcia i przeładunku gazu LPG. Jedynym terminalem zdolnym do obsługi większych gazowców jest Gdańsk, ale z tego korzystają też operatorzy komercyjni. Wprawdzie Orlen zapowiedział już rozbudowę Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie, ale zrealizowanie tak dużej inwestycji przed końcem przyszłego roku będzie bardzo trudne.



Kilka tygodni temu PIGP apelowała do polskich władz o "pilne rozwiązania legislacyjne, a także właściwy klimat w organach administracji odpowiedzialnych za procesy budowlane - a więc szybkie i łatwe procedury". Organizacja tłumaczy, że Polska potrzebuje dużego portu dla odbiorów LPG, który mógłby przyjmować jednostki transoceaniczne. Pozwoliłoby na stworzenie alternatywy dla odgrywających dziś kluczową rolę w imporcie LPG z zachodu - portów ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) gdzie cena w stosunku do zakupu jest mocno windowana przez pośredników.