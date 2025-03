Lexus RZ został wprowadzony w 2023 roku i był pierwszym globalnym samochodem elektrycznym japońskiej marki. Teraz doczekał się modernizacji.

Jaki napęd w nowym Lexusie RZ?

Największe zmiany dotyczą napędu i prowadzenia. Nowy Lexus RZ będzie oferowany w trzech wersjach napędowych:

RZ 350e: 224 KM

RZ 500e: 380 KM

RZ 550e F Sport: 408 KM (najmocniejsza odmiana w ofercie modelu).

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie litowo-jonowego akumulatora o pojemności zwiększonej do 77 kWh (obecnie w ofercie RZ jest akumulator o pojemności 71,4 kWh brutto). Ma on większą wydajność i większą liczbę ogniw. Lexus usprawnił również ładowanie. Wprowadził pokładową ładowarkę o mocy 22 kW oraz funkcję przygotowania akumulatora do ładowania.

Odświeżony Lexus RZ został wyposażony w akumulator o większej pojemności - ma teraz 77 kWh. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Zmiany w układzie napędowym Lexusa RZ przełożyły się również na zwiększenie zasięgu samochodu. Za sprawą zwiększenia pojemności akumulatora czy optymalizacji oprogramowania systemów samochód z w pełni naładowanym akumulatorem może przejechać do 100 km więcej niż do tej pory (w zależności od wersji i ostatecznej homologacji). Co więcej samochody z napędem na cztery koła mogą teraz holować przyczepę o masie do 1,5 tony.

Jak działa napęd na cztery koła w nowym Lexusie RZ?

Jak wspomnieliśmy, Lexus zajął się również prowadzeniem. I tak w nowym RZ udoskonalono pracę układu DIRECT4 (napęd na cztery koła). Kiedy ruszamy i przyspieszamy, rozdział mocy między przednią i tylną osią realizowany jest w proporcjach od 60:40 do 0:100, by zminimalizować przechyły nadwozia. W zakręcie zależności od prędkości i promienia skrętu kierownicy proporcje zmieniają się od 80:20 do 0:100. Gdy RZ wejdzie w zakręt, więcej mocy trafia na przednią oś, a na wyjściu z zakrętu moment obrotowy jest rozdzielany zgodnie z obciążeniem każdego z kół.

Co więcej w zmodernizowanym Lexusie RZ poprawiono również sztywność nadwozia, a także dopracowano ustawienia przednich i tylnych amortyzatorów, a także sprężyn, by poprawić dynamikę i komfort jazdy. Oprócz tego poprawiono komfort. Wprowadzono nowe materiały wygłuszające pod tylnymi siedzeniami oraz w kilku obszarach kabiny. Ponadto z zewnątrz wyciszono dodatkową pokrywę bagażnika, tylne drzwi oraz przestrzeń bagażową.

Wolant zamiast kierownicy w nowym Lexusie RZ

To jednak nie wszystko, ponieważ nowy RZ jest pierwszym modelem marki z nowym układem kierowniczym z opracowanym przez Lexusa systemem steer-by-wire. Pozwala on na zrezygnowanie z tradycyjnej kierownicy na rzecz wolantu. Ta technologia eliminuje konieczność odrywania rąk od steru przy skręcaniu. Zakres działania systemu wynosi 200 stopni od oporu do oporu. Przełożenie układu dostosowuje się do prędkości, z jaką porusza się auto. Układ kierowniczy z tym systemem nie ma fizycznego połączenia między kierownicą i kołami.

Nowy Lexus RZ został wyposażony w układ kierowniczy z systemem steer-by-wire. Zamiast kierownicy znajdziemy tu wolant. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Lexus RZ w nowej wersji wyposażenia

W ofercie nowego Lexusa RZ zadebiutowała również wersja F Sport z najmocniejszym napędem. RZ 550e F Sport będzie miał 408 KM oraz zmodyfikowane ustawienia amortyzatorów i sprężyn.

Stylistycznie wyróżnia się on dodatkowymi listwami przedniego i tylnego zderzaka czy tylnym spoilerem. Co więcej 20-calowe felgi aluminiowe otrzymały aerodynamiczne pokrywy z żywicy. Producent deklaruje, że zmiany te ułatwiają m.in. przepływ powietrza. Wyłącznie w tej odmianie wyposażenia dostępny będzie nowy lakier Neutrino Grey.

W ofercie nowego Lexusa RZ zadebiutowała wersja wyposażeniowa F Sport. Dostępna jest tylko z 408-konnym napędem. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wewnątrz odmiana F Sport wyróżnia się tapicerką w kolorystyce Black x Dark Grey z efektownymi przeszyciami w kolorze niebieskim. Przednie fotele zostały wykonane przy użyciu zintegrowanej metody piankowej w celu zapewnienia trzymania ciała na poziomie samochodów sportowych. Uwagę zwracają także listwy progowe i kierownica z oznaczeniem F Sport.

Lexus RZ to elektryk z manualną skrzynią biegów?

Najważniejszym elementem wyposażenia w tej wersji jest jednak system wirtualnej zmiany biegów Interactive Manual Drive (RZ to pierwszy model marki, który został w niego wyposażony). W skrócie otrzymujemy wirtualną skrzynię manualną - system umożliwia kontrolę nad dozowaniem mocy za pośrednictwem łopatek przy kolumnie kierownicy.

Lexus RZ 550e F Sport wyposażony jest w wirtualny system zmiany biegów. Przełożenia zmieniamy za pomocą manetek przy kolumnie kierownicy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

System został zaprogramowany z ośmioma wirtualnymi przełożeniami. Wirtualny moment obrotowy jest obliczany na podstawie położenia pedału przyspieszenia i prędkości samochodu, a następnie mnożony przez współczynnik wybranego wirtualnego biegu. By poprawić wrażenia, Lexus RZ odtwarza dźwięki silnika, a system ma ogranicznik obrotów, dzięki czemu kierowca ma odczuć zmianę biegu i zachowanie pojazdu. Co więcej system będzie wyświetlał na ekranie sugestię zmiany biegu.

Kiedy nowy Lexus RZ w Polsce?

Producent nie podaje cen Lexusa RZ. Wiadomo jedynie, że model zadebiutuje na rynkach Starego Kontynentu jesienią 2025 roku.

Przedstawiciele polskiego importera zapowiadają, że dotychczas oferowana wersja RZ pozostanie w gamie i będzie podstawową odmianą w ofercie modelowej. Cena wariantu przed modernizacją w podstawowym wariancie (z napędem na przód) będzie wynosić ok. 210 tys. zł (warto zaznaczyć, że obecnie ceny Lexusa RZ startują od 269 900 zł). Samochód będzie objęty dopłatami do pojazdów elektrycznych.

Przedstawiciele polskiego importera zaznaczają również, że obowiązywać będzie specjalna oferta na leasing RZ przed liftingiem. Osoby, które złożą zamówienie do końca marca, mogą liczyć na oprocentowanie wynoszące 0 proc. - oznacza to, że za samochód zapłacą finalnie tyle, ile ten kosztuje.

Na rynkach europejskich nowy Lexus RZ zadebiutuje jesienią 2025 roku. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

