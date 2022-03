Pojawienie się SUV-a w ofercie Lotusa zapewne nikogo już nie dziwi. Popyt na tego rodzaju pojazdy wciąż rośnie i niemal wszyscy producenci, kojarzeni do tej pory wyłącznie ze sportowymi samochodami, mają lub niebawem będą mieć w swojej gamie takie modele. Nawet Ferrari.

Brytyjski producent poszedł jednak o krok dalej i nie tylko zaprezentował pierwszego w ofercie SUV-a, który jest także pierwszym pięciodrzwiowym modelem w historii marki, ale także uczynił go dodatkowo samochodem elektrycznym.

Lotus Eletre - nowe czasy, nowa platforma

Lotus Eletre - wcześniej określany nazwą kodową Type 132 łączy w sobie cechy pojazdu rodzinnego i supersamochodu o gigantycznych osiągach. Pojazd powstał na zupełnie nowej platformie EPA (Electric Premium Architecture), którą można łatwo dostosowywać do rozmiarów akumulatorów, silników, układów komponentów i inteligentnych technologii w samochodach elektrycznych. Dzięki nisko osadzonej konstrukcji nowy Lotus ma charakteryzować się zwinnością i lekkością w prowadzeniu.

Pojazd został wyposażony w nowoczesny napęd na cztery koła oraz regulowanie pneumatycznie zawieszenie ze skrętną tylną osią. Jego serce stanowią dwa silniki elektryczne, których łączna moc została oszacowana na ok. 600 KM. Wiadomo, że elektryczny SUV rozpędza się od 0 do 100 km/h w mniej niż 3 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 260 km/h. Domyślnie samochdów został wyposażony w cztery tryby jazdy, które dostosowują układ kierowniczy, ustawienia amortyzatorów, reakcję układu napędowego i pedału przyspieszenia.

Wymaganą energię dostarcza akumulator o pojemności 100 kWh, co przekłada się na maksymalny zasięg (według WLTP) dochodzący do nawet 600 kilometrów. Pojazd obsługuje także ładowanie z maksymalną mocą 350 kW, co ma znacząco skrócić czas potrzebny do uzupełnienia energii.

Lotus Eletre - autonomiczna jazda i cyfrowe lusterka

Lotus Eletre jest także pełen nowoczesnych technologii. Wśród nich warto wymienić m.in. liczne czujniki LiDAR, rozmieszczone na dachu, po bokach i nad szybami. Podobnie jak w modelach Audi e-tron, także tutaj napotkamy na kamery zamiast klasycznych lusterek bocznych. Lotus zapewnia, że pojazd jest przygotowany do jazdy autonomicznej, a na jego pokładzie znajdziemy całe zatrzęsienie cyfrowych systemów bezpieczeństwa i asystentów kierowcy.

Wrażenie robi także wnętrze wykonane z wysokiej jakości, ekologicznych materiałów. Minimalistyczna stylistyka deski rozdzielczej z rzucającym się w oczy pasem świetlnym i ogromnym centralnym ekranem, przypomina nieco styl znany z Forda Mustanga Mach-E. Producent zapewnia, że w kabinie znajduje się dużo praktycznych schowków, a konsola środkowa zawiera dodatkową półkę z możliwością bezprzewodowego ładowania smartfonów. Z tyłu znajdziemy podobne rozwiązanie, uzupełnione o m.in. 9-calowy ekran dotykowy do obsługi multimediów.

Pomimo, że premiera Lotusa Eletre odbyła się w Wielkiej Brytanii, sam pojazd będzie pierwszym modelem, który zostanie wyprodukowany w zupełnie nowym, chińskim zakładzie produkcyjnym w Wuhan. Także tam powstaną kolejne elektryczne pojazdy Lotusa, które Firma Geely - obecny właściciel marki - zapowiedziała na nadchodzące lata.

