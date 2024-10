Spis treści: 01 Citroen C5 Aircross Concept jest teraz dłuższy. Koniec z krągłościami

Citroen C5 Aircross Concept to zapowiedź następcy obecnie oferowanego C5 Aircross. Samochód jest zauważalnie dłuższy od SUV-a, który wciąż jest dostępny w ofercie francuskiego producenta. Model koncepcyjny mierzy 4,65 m, a obecny C5 Aircross ma równo 4,5 metra. Producent deklaruje, że wysokość auta utrzymano na poziomie 1,66 m. Samochód ma też szerszy rozstaw kół.

Koncepcyjny C5 Aircross zwraca na siebie uwagę wyglądem. Wprowadzono tutaj nową filozofię stylistyczną marki. Mamy więc nowe logo czy charakterystyczny kanciasty przód i tył (Citroen zwraca uwagę, że model "zrywa z miękkimi krągłościami"). Z przodu znajdziemy charakterystyczną trzy punktową sygnaturę świetlną. Czarny pas na pokrywie bagażnika został natomiast podniesiony, by auto sprawiało wrażenie bardziej szerokiego. Jeśli chodzi o światła z tyłu mamy dwa elementy odłączone od części lamp.

Zdjęcie Citroen C5 Aircross Concept jest reprezentantem nowego języka stylistycznego francuskiej marki. / Michał Domański / INTERIA.PL

Citroen zwraca uwagę, że sylwetki SUV-ów nie sprzyjają aerodynamice. Z tego też powodu projektanci zastosowali "liczne sztuczki", by zmniejszyć opory powietrza. I tak: obniżono i zagłębiono nieco środek maski, dach z tyłu jest pochylony, a klapa bagażnika - bardziej pionowa.

Efekt zabiegów projektantów jest taki, że w porównaniu z obecnym C5 Aircross model będziemy mógł przejechać o 30 km więcej w trybie elektrycznym w czasie jazdy na autostradzie (można zakładać, że Citroen porównał model z poprzednikiem wyposażonym w hybrydę plug-in, ponieważ obecny Citroen C5 Aircross nie jest dostępny z napędem czysto elektrycznym).

O napędzie Citroena C5 Aircross Concept wiadomo tylko tyle, że może być oferowany z napędem spalinowym, hybrydowym i elektrycznym. Informacji na temat możliwości przyszłej generacji modelu dostarcza jednak platforma, na której bazuje. Chodzi o STLA Medium - Citroen C5 Aircross będzie pierwszym modelem francuskiej marki, który zostanie na niej zbudowany. Nowa platforma została stworzona z myślą o autach segmentu C i D. Elektryczne modele, które zostaną na niej zbudowane, mają oferować od przeszło 500 do ponad 700 km zasięgu. Możliwe jest stosowanie napędów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych.

Za magazynowanie energii w autach bazujących na STLA Medium będzie mógł odpowiadać akumulator o pojemności do 98 kWh. W chwili premiery platformy Stellantis deklarował, że budowane będą na niej SUV-y i crossovery z napędem na jedną oś lub na wszystkie koła, generujące moc od 218 do 388 KM. Jeśli chodzi o napęd spalinowy, śmiało można zakładać, że może to być doskonale znany z innych samochodów koncernu trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,2. Zapewne więcej informacji na temat nowego Citroena C5 Aircross poznamy bliżej premiery wersji produkcyjnej. Ten planowo pojawić się ma w przyszłym roku.

Zdjęcie Citroen C5 Aircross Concept zbudowany jest na nowej platformie koncernu Stellantis - STLA Medium. Seryjny C5 Aircross będzie pierwszym modelem francuskiej marki, który zostanie na niej zbudowany. / Michał Domański / INTERIA.PL

W obecnej generacji modelu znajdziemy właśnie trzycylindrowego benzyniaka 1,2 współpracującego z instalacją elektryczną w ramach układu miękkiej hybrydy. Zapewnia on 136 KM. Drugą opcją spalinową jest czterocylindrowa jednostka wysokoprężna o pojemności 1,5 generująca 131 KM. W ofercie jest również hybryda plug-in, której bazą jest silnik benzynowy 1,6 o mocy 133 KM. Współpracuje on z silnikiem elektrycznym o mocy 110 KM. Łączna moc układu wynosi 225 KM. Akumulator o pojemności 14,2 kWh zapewnia zasięg do 64 km.