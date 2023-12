Chiński gigant podał polską cenę SUV-a. Omoda potrząśnie rynkiem

Spis treści: 01 Chińskie marki szturmują polski rynek

Chińskie marki szturmują polski rynek

MG, Voyah i BAIC to marki z Państwa Środka, które w bardzo krótkim odstępie czasu ogłosiły swoje wejście na polski rynek. Jeszcze przed końcem roku o swoim debiucie w Polsce zakomunikowała OMODA. Co to za marka?

OMODA to marka należąca do jednego z największych producentów samochodów w Chinach - Chery Automotive. Firma z siedzibą w Wuhu na rynku działa od 1997 roku, a w swoim portfolio ma dziewięć modeli z serii TIGGO i dwa modele z luksusowej serii Arrizo. Nowym tworem chińczyków jest Omoda, która właśnie ogłosiła swój debiut na polskim rynku.

OMODA 5 Źródło: materiały prasowe

Omoda 5 wjeżdża do Polski. Co to za auto?

Przygodę nad Wisłą rozpocznie od modelu Omoda 5 ICE - kompaktowego SUV-a z turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1.6 TGDi o mocy 197 KM i 7-biegową skrzynią automatyczną. Pięciomiejscowy crossover jest długi na 4400 mm, szeroki na 1825 mm i wysoki na 1588 mm. Wymiarami jest więc zbliżony do Hyundaia Kony, Skody Karoq, czy Toyoty Corolli Cross.

Chcemy przyciągnąć polskich użytkowników przede wszystkim jakością i doskonałym wyposażeniem naszych samochodów. Ale jesteśmy przekonani, że cena tej klasy samochodu, którą zaproponujemy, będzie niezwykle atrakcyjna. mówi Eric Zheng, dyrektor marki Omoda w Polsce.

Omoda 5. Oto wersje i wyposażenie

Omoda 5 będzie występować w dwóch wersjach wyposażenia - Comfort oraz Premium. Pierwsza zostanie wprowadzona do oferty w późniejszym czasie, a jej ceny nie są jeszcze znane. Wiemy jednak, że bazowa wersja będzie wyposażona już w aktywny tempomat, kamerę cofania, systemy wspomagające jazdę, ładowanie indukcyjne i asystenta głosowego.

Wariant “Premium" będzie występował z szerszą paletą lakierów, a dodatkowo na wyposażeniu znajdą się pływające kierunkowskazy, kamera 360-stopni z aktywnym otoczeniem, dwustrefowa klimatyzacja, system nagłośnienia SONY z ośmioma głośnikami oraz elektrycznie otwierany bagażnik i szyberdach.

Zdjęcie Omoda 5 będzie dostępna w dwóch wersjach wyposażenia - Comfort i Premium / materiały prasowe

Wiemy, ile kosztuje Omoda 5

Ceny tej lepiej wyposażonej wersji - jak wynika z oficjalnego komunikatu - będą się zaczynać od niespełna 130 tys. zł. Z czasem do gamy dołączy wersja w pełni elektryczna z zasięgiem na poziomie 430 kilometrów. Importer wspomina, że poza ceną przyciągnie klientów także atrakcyjnymi warunkami gwarancji. Na początku 2024 roku w największych polskich miastach powstanie 20 salonów sprzedaży, jednak docelowo ma ich być prawie 40.