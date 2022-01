Nowe samochody ​Toyota Corolla Cross będzie dostępna w Polsce

Toyota Corolla Cross po raz pierwszy w Europie

Zanim przejdziemy do samego opisu samochodu, krótkie wyjaśnienie okoliczności naszego pierwszego spotkania z Toyotą Corollą Cross. Model ten debiutował już w połowie 2020 roku na rynkach pozaeuropejskich i musiał minąć ponad rok, aby producent oficjalnie potwierdził, że auto pojawi się także na Starym Kontynencie. Do tej premiery pozostało jednak trochę czasu i nikt w Europie jeszcze przez pewien czas miał nie zobaczyć na żywo Corolli Cross. Postanowił zmienić to polski oddział Toyoty, który sprowadził z Azji jeden egzemplarz, aby zaprezentować go wybranej grupce polskich dziennikarzy, na jedynym takim pokazie w Europie.

Toyota Corolla Cross - nadwozie

Corollę Cross dobrze znamy już ze zdjęć i auto na żywo robi równie korzystne wrażenie. Ktoś mógłby zastanawiać się, po co Toyocie taki model, skoro ma już zarówno C-HRa jak i RAV4. Odpowiedź jest prosta - pierwszy z tych modeli jest bardzo designerski, ale przy tym trochę za mały, aby służyć jako auto dla nawet niedużej rodziny. Z kolei drugi to już duży, pełnoprawny SUV - nie każdy go potrzebuje i nie każdy widzi potrzebę dopłacania do niego. Tymczasem plasująca się między nimi, mierząca 446 cm długości Corolla Cross wydaje się złotym środkiem. Łączy modną sylwetkę crossovera z przestronnością wystarczającą dla niedużej rodziny.



Zdjęcie Toyota Corolla Cross / INTERIA.PL

Co do samego zaprezentowanego egzemplarza, warto odnotować, że wersje na rynki pozaeuropejskie (w tym konkretnym przypadku filipiński), różnią się pewnymi detalami od tych, jakie pojawią się w naszych salonach. Polski oddział Toyoty postarał się jednak wyeliminować ten problem, między innymi wymieniając przednie lampy na europejskie. Operacja się udała, choć niestety łącza okazały się niekompatybilne i nie dało się podłączyć świateł, bez ingerencji w instalację elektryczną.



Toyota Corolla Cross - wnętrze

Jeśli chodzi o wnętrze Corolli Cross, to zapewnia ono wystarczająco dużo przestrzeni dla czterech dorosłych osób. Piąta też oczywiście zmieści się w razie potrzeby, choć przeszkadzać jej będzie wysunięta do tyłu konsola środkowa z nawiewami oraz tunel środkowy. Pojemność bagażnika nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale auta już oferowane na innych rynkach mają 487 l (z zestawem naprawczym) lub 440 l (z dojazdowym kołem zapasowym). W egzemplarzach na rynek europejski może to wyglądać inaczej, szczególnie z nagłośnieniem JBL, które obejmie między innymi subwoofer w bagażniku.

Zdjęcie Toyota Corolla Cross / INTERIA.PL

Z kolei w kwestii oceny samej deski rozdzielczej i jakości wykonania, wstrzymamy się z oceną, ponieważ Europejczycy otrzymają wersję mocno zmodyfikowaną. Egzemplarz w którym siedzieliśmy miał zestaw wskaźników oraz multimedia dobrze znane z Corolli, które nie należą do najbardziej nowoczesnych na rynku. Kiedy jednak Corolla Cross pojawi się w Polsce, otrzymamy w niej wirtualne wskaźniki (na ekranie 12,3 cala) oraz zupełnie nowy system multimedialny z wyświetlaczem 10,5 cala (zamiast 8 cali).

Toyota Corolla Cross - silniki

Pod maską Toyoty Corolli Cross pojawi się układ hybrydowy z 2-litrowym silnikiem, generujący łącznie 197 KM. Przedstawiciele producenta zapewniają, że nie jest to ten sam napęd, który obecnie otrzymamy w Corolli, tylko nieznacznie wzmocniony. Przeszedł szereg modyfikacji, dzięki którym ma być jeszcze bardziej wydajny i otrzymał nową baterię (lżejszą o 40 proc.). Dostępna będzie tez odmiana z napędem na wszystkie koła z dodatkowym silnikiem elektrycznym z tyłu. Później do gamy dołączy także słabsza hybryda, oparta na silniku 1.8.

Toyota Corolla Cross - cena i data premiery

Ceny Toyoty Corolli Cross poznamy w maju, natomiast rynkowy debiut planowany jest na wrzesień. Rzut oka na obecne cenniki modeli C-HR oraz RAV4 Hybrid każą sądzić, że za Corollę Cross ze 197-konnym napędem hybrydowym zapłacimy około 140 tys. zł. Polskie przedstawicielstwo już zapowiada, że będzie to prawdziwy hit sprzedaży i przewiduje, że pierwsza partia samochodów (ok. 5000 sztuk) nie wystarczy, by zrealizować wszystkie tegoroczne zamówienia.

