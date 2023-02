BMW X5 i X6 doczekały się liftingu. Spokojnie - nie ma "dzielonych lamp"

Producenci Szef BMW ostrzega przed planami UE. Niedługo mało kogo będzie stać na auto?

Czwarta generacja BMW X5 jest już na rynku niemal równe pięć lat. Podobnie ma się sprawa z oferowaną zaledwie rok krócej trzecią generacją X6. Nie dziwi zatem, że niemiecki producent zdecydował się wprowadzić pewne zmiany - oba modele należą w końcu do jednych z najbardziej popularnych SUV-ów na rynku.

BMW X5 oraz X6 - zmiany dyskretne i bez kontrowersji

Lifting zewnętrzny modeli X5 oraz X6 dotknął głownie reflektory, które teraz charakteryzują się delikatniejszymi i smuklejszymi konturami. Elementy świateł do jazdy dziennej w kształcie strzałek skierowane są na zewnątrz i pełnią również funkcję kierunkowskazów. Opcjonalnie oferowane są diodowe reflektory matrycowe ze światłami skrętnymi i nieoślepiającymi światłami drogowymi BMW Selective Beam oraz M Shadow Line.

Odświeżona stylistyka nowych SUV-ów obejmuje również zaprojektowane na nowo skrzela na przednich błotnikach oraz standardowe elementy zewnętrzne i relingi dachowe w kolorze satynowanego aluminium. Także tylne lampy otrzymały bardziej wyraziste kontury.

BMW X5 2023 1 / 5 BMW X5 2023 Źródło: materiały prasowe

W przypadku sześciocylindrowych wariantów nowego BMW X5 będzie dostępna znana m.in. z modelu X7, atrapa chłodnicy BMW Iconic Glow. Model X6 otrzymał natomiast sportowy pakiet M w wyposażeniu standardowym.

Po raz pierwszy we wszystkich wariantach modelowych będzie oferowany pakiet sportowy M Pro. Do najwyższych modeli trafią także ekskluzywnie nowe lakiery, niebieski M Marina Bay metalizowany (BMW X5 M60i xDrive) i zielony M Isle of Man metalizowany (BMW X6 M60i xDrive).

Bogatsze wyposażenie i zaktualizowany system iDrive

Do wnętrza nowego BMW X5 i nowego BMW X6 trafiła najnowsza generacja systemu obsługi iDrive. Obejmuje on wyświetlacz informacyjny za kierownicą o przekątnej 12,3 cala i wyświetlacz kontrolny o przekątnej ekranu 14,9 cala - oba umieszczone za pojedynczą szklaną szybą.

Zdjęcie Lifting objął m.in nowy system BMW iDrive / materiały prasowe

Wyposażenie standardowe obu modeli uzupełniono o deskę rozdzielczą obitą skóropodobnym materiałem Sensafin oraz eleganckie listwy ozdobne z drewna szlachetnego. Nowością jest także efektowne podświetlenie umieszczone pod listwą ozdobną po stronie pasażera. Oprócz standardowych foteli sportowych alternatywnie oferowane będą komfortowe fotele przednie.

Sporo zmian pod maską. Jest także nowy napęd

Nowe BMW X5 i BMW X6 będą dostępne z m.in dobrze znanymi sześciocylindrowymi, rzędowymi silnikami benzynowymi oraz sześciocylindrowymi rzędowymi jednostkami wysokoprężnymi.

Najmocniejsze warianty BMW X5 M60i oraz BMW X6 M60i otrzymają jednostki V8 o pojemności 4,4-litra z technologią M TwinPower Turbo. Dzięki temu usportowione SUV-y rozpędzą się od 0 do 100 km/h w czasie 4,3 s.

Wszystkie silniki będą oferowane z 8-stopniową sportową skrzynią steptronic, wyposażoną w łopatki zmiany biegów przy kierownicy. Każda z jednostek będzie ponadto dostępna z 48-woltową technologią mild hybrid.

BMW X6 2023 1 / 5 BMW X6 2023 Źródło: materiały prasowe

Prawdziwą nowość stanowi hybrydowy układ napędowy typu plug-in, który zawita do odświeżonego BMW X5. Wariant xDrive50e będzie wyposażony w sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy, który wraz z nowym silnikiem elektrycznym będzie w stanie wygenerować łączną moc systemową 490 KM oraz systemowy moment obrotowy 700 Nm.

Zasięg elektryczny nowego BMW X5 xDrive50e wynosi od 94 do 110 km w cyklu WLTP.

Nowe BMW X5 oraz X6 - ceny i dostępność

Produkcja nowych modeli ruszyła już w amerykańskich zakładach BMW Group w Spartanburgu. Sprzedaż ruszy najwcześniej w kwietniu 2023 roku.

Ceny w przypadku odświeżonego BMW X5 rozpoczynają się od kwoty 385 500 złotych. Za model X6 trzeba będzie zapłacić minimum 415 500 złotych.

