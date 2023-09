Nowe Porsche Cayenne S E-Hybrid - czy to wersja optymalna?

Porsche Cayenne S E-Hybrid - silnik, moc i osiągi

Porsche Cayenne po face liftingu zadebiutowało w dwóch wersjach czysto benzynowych (V6 353 KM oraz V8 474 KM) oraz jednej hybrydowej. Później dołączyła do nich odmiana Turbo E-Hybrid, stojąca na szczycie gamy, a teraz producent rozszerza ją o odmianę "pośrednią".

Cayenne S E-Hybrid napędzane jest zmodernizowanym 3-litrowym, doładowanym silnikiem V6 o mocy 353 KM, współpracującym z motorem elektrycznym rozwijającym 176 KM. Razem osiągają one moc systemową 519 KM i maksymalny moment obrotowy 750 Nm. Wartości te przekładają się na naprawdę dobre osiągi - Cayenne S E-Hybrid przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,7 sekundy i rozwija prędkość maksymalną 263 km/h.

Wariant "środkowy" zwykle jawi się jako ten optymalny, ale trudno nie zauważyć, że nowej odmianie zaskakująco blisko jest do bazowej hybrydy. Cayenne E-Hybrid ma bowiem 470 KM i rozpędza się do 100 km/h w 4,9 s. Różnica między tymi wersjami jest więc dość symboliczna. Z kolei Turbo E-Hybrid rozwija 739 KM, więc nie było ryzyka, że przy większej mocy nowa odmiana za bardzo się do niej zbliży.

Porsche Cayenne S E-Hybrid - bateria i elektryczny zasięg

Tak jak wszystkie hybrydowe Cayenne, S E-Hybrid korzysta z baterii o pojemności 25,9 kWh, która pozwala na przejechanie do 90 km w trybie elektrycznym. Auto można ładować przy pomocy ładowarki AC o mocy 11 kW, co pozwala na uzupełnienie energii do 100% w 2,5 godziny.

Porsche Cayenne S E-Hybrid - wyposażenie oraz ceny

Standardowe wyposażenie Cayenne S E-Hybrid obejmuje między innymi pneumatyczne zawieszenie, 20-calowe felgi, wydech z dwoma podwójnymi końcówkami, matrycowe reflektory, pakiet Sport Chrono z przełącznikiem trybów jazdy oraz fotele z 8-kierunkową regulacją elektryczną.

Nowe Porsche Cayenne S E-Hybrid jest już dostępne w polskich salonach. Jego cena to 519 tys. zł w przypadku klasycznego nadwozia oraz 539 tys. zł w przypadku Coupe.