Ceny przejazdu przez most nad Sundem, łączący Danię i Szwecję, należą do najwyższych na świecie, a koszt jednego kilometra przekracza 35 złotych.

1 lipca 2025 r. most nad Sundem (Öresundsbron) obchodził 25-lecie istnienia. Chociaż sam obiekt jest imponujący za sprawą potężnych rozmiarów, zaskakuje również koszt jednorazowego przejazdu. Z okazji okrągłych urodzin ceny ponownie wzrosły i - jak wynika z analizy przeprowadzonej przez "Sydsvenskan" - jest to najdroższy most na świecie pod względem kosztu przejazdu. Od momentu otwarcia cena biletu wzrosła o 84 proc. bez uwzględnienia inflacji. Całkowity koszt inwestycji obejmujący most, sztuczną wyspę Peberholm oraz podwodny tunel, wyniósł 4 mld euro.