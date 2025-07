Niemiecka telewizja publiczna ZDF przygotowała reportaż o Volkswagenie Grand California, czyli produkowanym w Polsce, w podpoznańskiej Wrześni, kamperze opartym na dostawczym modelu Crafter. Według tych doniesień we wnętrzu samochodu notowano podwyższony poziom styrenu, formaldehydu i benzenu - substancji, które są uważane za szkodliwe dla zdrowia, a nawet rakotwórcze.

Miały one pochodzić z dachu samochodu, który wykonany jest z tworzywa sztucznego (żywic syntetycznych) wzmocnionego włóknem szklanym (tzw. GRP). Materiał ten jest powszechnie stosowany w lotnictwie, przemyśle budowlanym, stoczniowym oraz motoryzacyjnym. Popularność zdobył na początku XX wieku, jego cechy szczególne to niewielka masa przy bardzo dużej odporności na obciążenia mechaniczne (ściskanie i rozciąganie), odporność na korozję, promieniowanie UV i wodę.

Jednak zgodnie z ustaleniami telewizji ZDF, dachy montowane w Grand Californii do maja 2022 emitowały wspomniane wyżej substancje, których stężenie w kabinie przekraczało wewnętrzne wymagania Volkswagena oraz niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Środowiska.

Dziennikarze twierdzą, że chociaż Volkswagen wiedział o problemie jeszcze przed wprowadzeniem modelu na rynek w 2019 roku, to nie podjął żadnych działań aż do 2022 roku. Dopiero wtedy podjęto decyzję o pokrywaniu dachu od wewnątrz dodatkową warstwą ochronną, przeciwdziałającą emisji oparów. Ponadto w instrukcji obsługi dodano zalecenie regularnego wietrzenia kabiny.

Auto Bild zwrócił się do Volkswagena o wyjaśnienia. Niemiecki producent całkowicie odrzucił oskarżenia telewizji. Volkswagen podkreślił, że opary z dachów to lotne substancje z tworzyw sztucznych, które same odparowują dzięki regularnej wentylacji, a ich emisja samoistnie spada wraz z wiekiem samochodu.