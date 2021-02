Które auta są najbardziej ekologiczne? Diesle mają się dobrze!

Organizacja Green NCAP (wywodząca się z Euro NCAP) od niedawna zajmuje się testowaniem nowych samochodów pod kątem ich przyjazności dla środowiska. Chociaż z pewnymi kryteriami, według których przyznawane są oceny, można dyskutować, to i tak wyniki są dość ciekawe.

Green NCAP ocenia samochody pod względem emisji szkodliwych substancji, emisji gazów cieplarnianych oraz wydajności energetycznej. Nie trzeba mieć zbyt wielkiego pojęcia na temat motoryzacji, żeby zauważyć, że w dwóch kategoriach z trzech, maksimum punktów będą zawsze otrzymywały samochody elektryczne.

Nie jest więc zaskoczeniem, że najbardziej ekologicznym modelem przetestowanym w lutym był Volkswagen ID.3 (jedyny elektryk w porównaniu). Nawet w teście wydajności otrzymał niemal idealny wynik (9,6/10). Co prawda z testu wynika, że średnie zużycie energii wynosi 20 kWh/100 km, przy deklarowanym 15,7 kWh/100 km, ale najwyraźniej testujący z Green NCAP uważają, że lepszego wyniku właściwie nie da się osiągnąć (choć sami sobie w tej kwestii przeczą, ale o tym za chwilę).



Zauważalnie gorzej wypadł Hyundai Nexo, czyli auto korzystające z ogniw paliwowych. Samochód ten także nie emituje żadnych szkodliwych substancji, ale jego wydajność oceniono na 7,3/10. Średnie zużycie wodoru wyniosło w teście 1,3 kg/100 km. Pytacie, czy to dużo czy mało? Trudno powiedzieć. Producent deklaruje 0,95 kg/100 km, więc różnica jest zauważalna, ale odchylenie niemal identyczne (procentowo), co w przypadku ID.3. Najwyraźniej jednak tu jest spore pole do poprawy i samochody wodorowe mogą być zauważalnie bardziej wydajne.

Inna sprawa, że kryteria oceny stosowane przez Green NCAP pozostają cokolwiek niejasne, a same oceny są sprzeczne. Przykładowo w poprzednim zestawieniu wynik 10/10 w wydajności otrzymały Hyundai Kona oraz Renault Zoe, chociaż oba zużyły więcej energii niż ID.3 (ponad 22 kWh), pomimo znacznie słabszych silników oraz wyraźnie niższej masy własnej. To chyba ich napęd jest mniej wydajne od tego zastosowanego w Volkswagenie? Według Green NCAP bardziej.



Oba te modele (ID.3 i Nexo) otrzymały oczywiście maksymalną ocenę 5 gwiazdek. Jedynym 4-gwiazdkowym samochodem okazała się Toyota Prius Plug-In, której czystość spalin oceniono na 6, wydajność na 8,3, a emisję gazów cieplarnianych na 7. Wyraźnie gorsze wyniki uzyskał drugi plug-in w zestawieniu - Kia Niro (3,5 gwiazdki). Otrzymał oceny odpowiednio 4,9; 7,6 oraz 6.

Piąte miejsce w zestawieniu jest natomiast niemałym zaskoczeniem, ponieważ uplasowała się na nim Skoda Octavia Combi 2.0 TDI! Tak, samochód ze znienawidzonym silnikiem Diesla otrzymał identyczną ocenę ogólną, co hybryda plug-in (3,5 gwiazdki), a do tego ma niższą emisję szkodliwych substancji od obu wcześniejszych modeli (ocena 6,7)! Poczciwe TDI jest także bardziej wydajne od Niro PHEV (7,7), a poważnym problemem okazała się jedynie emisja gazów cieplarnianych (4,6). Wrażenie robi także średnie zużycie paliwa w teście, które wyniosło 4,2 l/100 km. To wyraźnie lepszy wynik zarówno od Niro (5,0 l/100 km) jak i Priusa (4,8 l/100 km).



Kolejną ciekawostką jest to, że identyczną ocenę 3,5 gwiazdki otrzymały następne w kolejności Toyota Yaris hybrid oraz Volkswagen Golf 1.5 TSI. Pokazuje to zatem, że nawet zwykłe silniki spalinowe, bez wspomagania technologią mild hybrid, mogą być równie przyjazne dla środowiska, co zwykłe hybrydy, a nawet plug-iny! Doprawdy, ciekawe wyniki testów.



Wysoką ocenę 3 gwiazdek otrzymały natomiast Audi A3 Sportback 1.5 TSI (gorsza od Golfa ocena wynika z tego, że tu wybrano mocniejszą odmianę tego silnika i sparowaną ze skrzynią automatyczną), Citroen C3 1.2 PureTech, Seat Leon Sportstourer 2.0 TDI (wersja mocniejsza niż w Octavii i z DSG) oraz Skoda Fabia 1.0 TSI.



Na 2,5 gwiazdki zasłużyły sobie BMW 118i, BMW X1 18i, Dacia Sandero SCe 75, Fiat Panda 1.2 (ze skrzynią manualną, czyli wersja wycofana ze sprzedaży w zeszłym roku), Ford Kuga 2.0 EcoBlue, Honda Civic 1.0 Turbo, Mazda CX-30 SkyActiv-X, Mercedes A 180 d, Mini Cooper oraz Opel Corsa 1.2 Turbo.

Niemal na szarym końcu znajdziemy kolejne spore zaskoczenie zestawienia - wynik jedynie 2 gwiazdek zdobyło Mitsubishi Outlander PHEV. Japońska hybryda plug-in przegrała niemal ze wszystkimi samochodami, uzyskując zaledwie 3,9 punktu za czystość spalin, 3 punkty za wydajność oraz 4 za emisję gazów cieplarnianych. Równie niski wynik ogólny uzyskało Volvo XC60 B4.



Zestawienie (wynik 1,5 gwiazdki) zamykają Hyundai Tucson 1.6 GDI oraz Land Rover Discovery Sport D180.