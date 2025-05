Po latach ciszy z Lublina, zaprezentowano Ultre 4 Cargo. Pojazd zadebiutował podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2025 i od razu przykuł uwagę branży. Działa w kategorii L7e-CU, czyli tzw. małej homologacji - jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 900 kg (z baterią). To oznacza prostsze procedury rejestracyjne i niższe koszty utrzymania, co dla firm kurierskich może być istotnym argumentem.

Ultre 4 Cargo został stworzony do pracy

Ultre 4 Cargo to nie jest projekt, który ma wyglądać dobrze na folderach. To narzędzie, które ma działać. Praktyczne rozwiązania widać na każdym kroku: niskie progi, przesuwne drzwi po obu stronach, kamera cofania i duże przeszklenia. Długość 3,4 m i szerokość 1,5 m w połączeniu z promieniem skrętu 4,2 m pozwalają manewrować nawet w wąskich uliczkach.

Za projekt odpowiada interdyscyplinarny zespół z Polski, który od 2017 roku pracuje nad koncepcją pojazdów dopasowanych do współczesnych warunków. Kluczowa jest tu technologia FiDU™, czyli bezmatrycowa metoda kształtowania stali. Pozwala tworzyć lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe ramy nośne bez potrzeby stosowania ciężkich pras.

Choć pojazd waży tylko ok. 600 kg bez akumulatorów, oferuje aż 500 kg ładowności i 4 m³ przestrzeni załadunkowej. Z łatwością zmieści długie paczki (do 2,8 m), a wysokość wnętrza (ok. 180 cm) pozwala na pracę w pozycji wyprostowanej.