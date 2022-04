Fani klasycznej motoryzacji nie będą zadowoleni wynikami tegorocznej edycji konkursy na Światowy Samochód Roku 2022.

Jury złożone ze 102 dziennikarzy motoryzacyjnych reprezentujących 34 kraje świata ogłosiło wyniki prestiżowego konkursu World Car of the Year, którego tegorocznym sponsorem tytularnym była firma Brembo.

Hyundai IONIC 5 Światowym Samochodem Roku 2022

Niestety, zwycięzcy - w przeciwieństwie do sponsora - nie kojarzą się raczej ze sportowymi emocjami. W czterech z pięciu "samochodowych" kategorii zwyciężyły samochody o napędzie elektrycznym. Jedynym wyróżnionym reprezentantem klasycznej, spalinowej, motoryzacji została niepozorna Toyota Yaris Cross.

Reklama

O gigantycznym wręcz triumfie mówić mogą Koreańczycy, a - ściślej - przedstawiciele Hyundaia. Elektryczny Hyundai IONIC 5 wygrał w trzech z pięciu kategorii:

Światowy Samochód Roku 2022,

Światowy Elektryczny Samochód Roku 2022,

Design roku 2022



Mówiąc o Hyundaiu nie sposób też pominąć nagrody dla Motoryzacyjnej Osobowości Roku 2022, która 22 lutego przyznana została Luc’kowi Donckerwolke, czyli "dyrektorowi kreatywnemu" Hyundaia, który w ostatnim czasie nadzorował prace nad powstawaniem m.in. takich modeli, jak IONIQ 5, Kii EV6 i Genesisa GV60.





World Car of the Year 2022 - elektryki i długo, długo nic

Zdjęcie Audi E-Tron GT World Performance Car of the Year 2022 /

Elektryczne auto zwyciężyło również w kategorii "World Performance Car of the Year 2022". Tytuł najlepszego samochodowego sportowca powędrował do elektrycznego Audi E-Tron GT.



Zdjęcie Mercedes EQS - World Luxury of the Year 2022 /



Auto z wtyczką nie dało również szans konkurencji kategorii Luksusowego Światowego Samochodu Roku 2022. W tym przypadku główna nagroda powędrowała do Stuttgartu. Za World Luxury of the Year 2022 uznano Mercedesa EQS.



Zdjęcie Toyota Yaris Croiss - Światowy Miejski Samochód Roku 2022 / Maciej Flis-Flisiński / INTERIA.PL

Do grona zwycięzców zakwalifikowało się tylko jedno auto z napędem spalinowym. Chodzi o Toyotę Yaris Cross, która uznana została za Światowy Miejski Samochód Roku 2022. Auto rzeczywiście ma wszelkie szanse by stać się światowym bestsellerem i odegrać znaczącą rolę również na polskim rynku.



Przypominamy że jedynym reprezentantem Polski w jury prestiżowego konkursu jest nasz kolega po piórze - Maciej "Pertyn" Pertyński.



Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***