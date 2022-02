Pierwsza jazda Ioniq 5 - elektryczna rewolucja po koreańsku

Ioniq 5 MY 2023 otrzymał baterię o pojemności 77,4 kWh, która zastąpi dotychczas stosowaną o pojemności 73 kWh (dodatkowo w ofercie pozostaje mniejszy akumulator o pojemności 58 kWh. Ponadto samochód będzie oferował szereg nowych funkcji, w tym system utrzymywania optymalnej temperatury akumulatora i cyfrowe lusterka.

Ioniq 5 debiutował w lutym 2021 roku. Był to pierwszy model oparty na dedykowanej pojazdom elektrycznym platformie Electric Global Modular Platform (E-GMP) opracowanej przez koncern Kia-Hyundai.

Zmodernizowany Ioniq 5 będzie mógł być wyposażony w cyfrowe lusterka wewnętrzne i zewnętrzne. Cyfrowe lusterko wewnętrzne (DCM) poprawia widoczność, zapewniając niezakłócony, panoramiczny widok tego co dzieje się za samochodem. Kamera systemu DCM jest zainstalowana pod tylnym spojlerem Ioniq 5.

Samochód będzie również mógł być wyposażony w cyfrowe lusterka boczne (DSM). Ta technologia dostępna jest już w Ioniqach sprzedawanych w Korei, a teraz trafi do samochodów sprzedawanych w Europie. Technologia DSM zmniejsza opór powietrza i zapewnia wyraźny obraz, nawet przy złej pogodzie.

Inną nowością jest funkcja utrzymywania optymalnej temperatury akumulatora. Podczas jazdy w niskich temperaturach akumulator będzie podgrzewany już podczas jazdy, dzięki czemu nie będzie zimny pod dojechaniu do punktu ładowania. A to oznacza, że po podłączeniu ładowarki bateria będzie mogła od razu przyjąć prąd o dużej mocy, co skróci czas ładowania. Funkcja ta aktywuje się automatycznie, gdy punkt ładowania zostanie wprowadzony do systemu nawigacji pojazdu.

Ostatnia modernizacja dotyczy zastosowania inteligentnych tłumików drgań (SFD), które mają poprawić reakcję zawieszenia przedniej i tylnej osi, zwiększając komfort jazdy.

Ioniq 5 z roku modelowego 2023 pojawi się w europejskich salonach w drugiej połowie 2022 roku.

