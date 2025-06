Odgrzybienie klimatyzacji w aucie za 20 zł. Nie jedź do mechanika

Odgrzybianie klimatyzacji to czynność, którą należy przeprowadzać raz w roku. Dzięki niej komfort jazdy, skuteczność układu wentylacji wzrosną, a ryzyko chorób czy nieprzyjemnych zapachów zostanie zminimalizowane. Co najlepsze, kierowcy nie muszą od razu wydawać setek złotych w serwisie, czasem wystarczy zakup specjalnego środka do odgrzybiania klimatyzacji, którego ceny zaczynają się już od 20 zł.