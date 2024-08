Postępujący spadek zainteresowania samochodami elektrycznymi zdążył wywołać niemały chaos w światowej branży motoryzacyjnej. Już od pewnego czasu największe koncerny masowo korygują swoje dotychczasowe strategie dotyczące rozwoju napędów bateryjnych, a dla przedsiębiorstw produkujących części samochodowe, priorytetem na nowo stają się układy spalinowe. Przykładem może być jeden z niemieckich gigantów - firma Schaeffler - która oficjalnie poinformowała o ograniczeniu tempa produkcji podzespołów do elektryków.

Szum wokół pojazdów elektrycznych opadł. Firmy zmieniają strategie

Firma Schaeffler to jeden z największych światowych dostawców części motoryzacyjnych, specjalizujący się m.in. w produkcji łożysk kulkowych. Przedsiębiorstwo, którego siedziba mieści się w Herzogenaurach w Bawarii, zatrudnia na całym świecie ponad 84 tys. osób i dostarcza podzespoły m.in. dla Mercedesa, Volkswagena, BMW, Forda czy niemal całego koncernu Stellantis.

Reklama

W trakcie niedawnego wywiadu dla niemieckiej prasy, dyrektor firmy Klaus Rosenfeld poinformował o trudnościach wynikających ze słabnącego popytu na samochody elektryczne. Jego zdaniem konieczne jest ograniczenie produkcji części do pojazdów elektrycznych i skupienie się na podzespołach do samochodów spalinowych i hybrydowych.

Szum wokół pojazdów elektrycznych nieco opadł i teraz widzimy, że hybrydy znów stają się bardziej popularne. To właśnie na takich pojazdach powinniśmy skupić nasze moce produkcyjne. zaznaczył Klaus Rosenfeld.

Jednocześnie jednak niemiecki biznesmen zaznaczył, że pomimo wyraźnej zmiany strategii w jego firmie, branża motoryzacyjna wciąż powinna pozostać przy rozwoju samochodów elektrycznych. Podkreślił także, że zakłady przedsiębiorstwa skupione na produkcji części do aut bateryjnych nie zostają zamknięte, a jedynie zwalniają z tempem produkcji.

Zdjęcie Firma Schaeffler to jeden z największych światowych dostawców części motoryzacyjnych. / Getty Images

Hybrydy zastąpią samochody elektryczne?

Załamanie sprzedaży samochodów elektrycznych trwa nieprzerwanie od końca 2023 roku. Do prawdziwego tąpnięcia doszło jednak w momencie rezygnacji niektórych krajów z programów dopłat do aut bateryjnych. To spowodowało, że koncerny samochodowe ponownie zaczęły spoglądać w kierunku klasycznych układów spalinowych oraz tych zelektryfikowanych.

Wśród nich jest m.in. Mercedes, który niedawno poinformował, że w najbliższym czasie skupi się na rozwoju napędów hybrydowych, szczególnie hybryd typu plug-in. Podobną drogą chcą podążyć także Volkswagen, Ford, a nawet Jaguar-Land Rover, który niedawno ogłosił, że planuje skupić się na hybrydach plug-in, jednocześnie ograniczając swoją planową ofertę modeli elektrycznych.