Wśród potencjalnych nabywców nie słabnie lęk przed drogimi naprawami i degradacją baterii samochodów elektrycznych. Najnowsze badania amerykańskiego iSeeCars dowodzą, że chociaż do aut z wtyczką przekonuje się coraz większa liczba nabywców, to właśnie elektryki notują rekordowe spadki wartości na rynku pojazdów używanych.

Ile na wartości tracą samochody w USA?

Analiza przeprowadzona przez jeden z największych amerykańskich serwisów ogłoszeniowych - iSeeCars - pokazuje, że większość kierowców nie pozbyła się jeszcze obaw przed elektromobilnością. Na podstawie setek tysięcy ogłoszeń dotyczących sprzedaży nowych i używanych aut w USA analitycy iSeeCars doszli do wniosku, że samochody elektryczne są obecnie najszybciej tracącymi na wartości pojazdami.



Amerykańscy specjaliści przeanalizowali utratę wartości kilkudziesięciu popularnych w USA modeli samochodów w okresie pięciu lat od wyjechania z salonu. Okazało się, że najlepiej trzymające wartość pojazdy to popularne na lokalnym rynku pick-upy i klasyczne hybrydy. Pierwsze po pięciu latach eksploatacji tracą średnio 34,8 proc. swojej początkowej wartości. W przypadku hybryd wynik jest nieznacznie gorszy i wynosi 37,4 proc.

Ile traci na wartości elektryczny samochód?

Po drugiej stronie skali sklasyfikowano samochody z napędem elektrycznym. O ile średnia dla wszystkich pojazdów - bez względu na markę, segment i rodzaj napędu - wyniosła 38,8 proc, o tyle w przypadku aut elektrycznych było to aż 49,1 proc. Śmiało można więc zaryzykować twierdzenie, że po pięciu latach używanego elektryka kupić można w Stanach Zjednoczonych za połowę jego pierwotnej wartości.

Na tle konkurencji szczególnie pozytywnie prezentuje się Tesla Model 3, która notuje utratę wartości na poziomie 42,9 proc. - znacznie poniżej średniej dla swojego (elektrycznego) segmentu. Trudno też jednoznacznie odnieść się do wyników Tesli Model X oraz flagowego modelu amerykańskiego producenta - Tesli Model S. Oba auta często (choć bezpodstawnie) klasyfikowane są w segmencie premium, więc ich wyniki (powyżej 50 proc.) nie powinny stanowić zaskoczenia.



Piątka popularnych w USA samochodów elektrycznych według utraty wartości:

Tesla Model 3 - 42,9 proc.,

Tesla Model X - 49,9 proc.,

Nissan Leaf - 50,8 proc.,

Chevrolet Bolt EV - 51,1 proc.,

Tesla Model S - 55,5 proc.

Które auta tracą najwięcej na wartości?

Zgodnie z wieloletnią tradycją, na liście modeli, które notują rekordowe spadki wartości spotkamy głównie drogie pojazdy segmentu premium. To zrozumiałe - z czasem wymagają one przecież kosztownych napraw, co mocno odbija się na ich wartości. Dziesiątka aut o najniższej wartości rezydualnej po pięciu latach eksploatacji w USA prezentuje się obecnie następująco:



Maserati Quattroporte - spadek wartości o 64,5 proc., minus 90 588 dolarów, BMW serii 7 - spadek wartości o 61,8 proc., minus 72 444 dolarów, Maserati Ghibli - spadek wartości o 61,3 proc., minus 58 623 dolarów, BMW serii 5 (hybryda) - spadek wartości 58,8 proc., minus 37 975 dolarów, Cadillac Escalade ESV - spadek wartości 58,5 proc., minus 63 885 dolarów, BMW X5 - spadek wartości 58.2 proc., minus 44 828 dolarów,

Infiniti QX80 - spadek wartości 58,1 proc., minus 47 399 dolarów, Maserati Levante - spadek wartości 57,8 proc., minus 55,858 dolarów, Jaguar XF - spadek wartości 57,6 proc., minus 39 720 dolarów, Audi A7 - spadek wartości 57,2 proc., minus 48,917 dolarów.

Które auta najmniej tracą na wartości po 5 latach eksploatacji?

Po drugiej stronie skali znajdziemy głównie auta skierowane do pasjonatów pokroju Porsche 911, Jeepa Wranglera, Subaru BRZ czy Chevroleta Camaro. Trudno też nie zauważyć, że aż sześć pozycji z listy dziesięciu najmniej tracących na wartości pojazdów w USA to auta spod znaku japońskich producentów.



Dziesiątka samochodów o najniższej utracie wartości w USA:



Porsche 911 (coupe) - 9,3 proc., minus 18 094 dolarów, Porsche 718 Cayman - 17.6 proc., minus 13 372 dolarów, Toyota Tacoma - 20.4 proc., minus 8 359 dolarów, Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited - 20.8 proc, minus 8 951 dolarów, Honda Civic (sedan/hatchback) - 21.5 proc., minus 5 817 dolarów, Subaru BRZ - 23,4 proc., minus 8 114 dolarów, Chevrolet Camaro - 24.2 proc., minus 10 161 dolarów, Toyota C-HR - 24.4 proc., minus 6 692 dolarów, Subaru Crosstrek - 24.5 proc., minus 7 214 dolarów, Toyota Corolla - 24.5 proc., minus 5 800 dolarów.