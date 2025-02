Austriackie przepisy nie przewidują też taryfy ulgowej dla kierowców jeżdżących bez winiety - kara zastępcza wynosi aż 120 euro, a jej nieuiszczenie grozi grzywną od 300 do 3000 euro.

We Francji z kolei osobliwa jest możliwość opłacenia mandatu za nieprawidłowe parkowanie bezpośrednio w tak zwanym kiosku z tytoniem (Bureau de tabac), gdzie otrzymują stosowne potwierdzenie. Co ciekawe, późniejsza płatność wiąże się z wyższą karą.

Francuskie przepisy przewidują również specjalne ograniczenia prędkości w czasie deszczu - na drogach szybkiego ruchu limit spada ze 110 do 100 km/h, a na autostradach ze 130 do 110 km/h.

Konfiskata auta we Włoszech za alkohol

We Włoszech jazda pod wpływem alkoholu (powyżej 1,5 promila) może skutkować nie tylko karą finansową do 6 tys. euro czy aresztem, ale nawet konfiskatą i przymusową licytacją pojazdu - o ile kierowca jest jednocześnie jego właścicielem. Włoskie przepisy są również bardzo restrykcyjne wobec motocyklistów nieprzestrzegających obowiązku noszenia kasku - ich jednoślady trafiają na 60 dni do “aresztu”.