W skrócie Coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości pojawia się na polskich drogach, a ich długość oraz liczba stale rosną.

Najskuteczniej mandaty są wystawiane na autostradzie A4, gdzie kamery rejestrują nawet ponad 24 tys. wykroczeń w pół roku.

Najdłuższy pomiar znajduje się zaś na trasie S7 (14 km), a najkrótszy w Gorzycach – ma niecały kilometr.

Jeszcze do niedawna drogi szybkiego ruchu w Polsce stanowiły prawdziwe eldorado dla piratów drogowych. Brak fotoradarów i minimalne ryzyko spotkania policyjnego patrolu z radarem sprawiały, że kierowcy często czuli się tam bezkarni. Pewną poprawę przyniosło dopiero powołanie grupy Speed, wyposażonej w nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, jednak ich liczba wciąż jest zbyt mała, by skutecznie zdyscyplinować wszystkich kierowców.

Dlatego też coraz częściej stosowane są odcinkowe pomiary prędkości, które wymuszają przepisową jazdę wszystkich kierujących na długich fragmentach dróg. Do końca roku odcinkowym pomiarem prędkości w Polsce objętych mają być 74 odcinki o łącznej długości 400 km.

Rekordowy odcinek odcinkowego pomiaru prędkości - gdzie kierowcy dostają najwięcej mandatów?

Na polskich drogach funkcjonuje już przeszło 70 systemów odcinkowego pomiaru prędkości, ale liczba ta szybko rośnie, bo cały czas rozpisywane są kolejne przetargi.

O skuteczności takiego rozwiązania świadczą statystyki z najbardziej skutecznego odcinkowego pomiaru prędkości w Polsce. Chodzi o dolnośląski fragment autostrady A4, gdzie na odcinku o długości 8,1 km między węzłami Kostomłoty - Kąty Wrocławskie tylko w pierwszej połowie roku kamery OPP zarejestrowały ponad 24 tys. wykroczeń. W przeliczeniu daje to 133 wykroczenia na dobę lub jeden mandat na 11 minut.

To i tak postęp, bo w pierwszej połowie ubiegłego roku, gdy kierowcy jeszcze nie mieli świadomości działania OPP, system na A4 zarejestrował ponad 50 tys. wykroczeń.

Gdzie znajduje się najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?

Okazuje się jednak, że najbardziej skuteczny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce, wcale nie jest najdłuższy. Łączenie obu tych cech wydaje się intuicyjne, ponieważ wraz z pokonywaniem kolejnych kilometrów, coraz więcej kierowców może albo zapominać, że nadal jest kontrolowanych lub zakładać, że przegapili znak informujący o końcu OPP.

Tymczasem najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, znajdujący się na drodze S7 między Falęcicami i Nowym Gozdem, ma aż 14 km. Pokonanie go z przepisową prędkością 120 km/h zajmuje 7 minut, co naprawdę potrafi się dłużyć.

Gdzie działa najkrótszy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?

Po drugiej stronie skali znajduje się odcinkowy pomiar prędkości, który już od 2016 roku monitoruje fragment drogi krajowej nr 78 w miejscowości Gorzyce w województwie śląskim. Chodzi o miejscowość położoną w powiecie wodzisławskim, na drodze między Wodzisławiem Śląskim a granicą z Czechami. Przez niewielką miejscowość przejeżdżają liczne pojazdy w drodze m.in. do Brna, więc lokalne władze zabiegały o uspokojenie ruchu.

Efektem jest najkrótszy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości, którego odcinek pomiarowy liczy sobie zaledwie 848 metrów w kierunku na Gliwice i równe 850 metrów w kierunku na Ostrawę.

Odcinek pomiarowy znajduje się w obszarze zabudowanym, gdzie dopuszczalna przepisami prędkość wynosi 50 km/h. Oznacza to, że poruszając się z przepisową prędkością, przejechanie całego odcinkowego pomiaru prędkości w Gorzycach zajmie kierowcy równą minutę.

