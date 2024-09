Trudno o lepszy sposób na utemperowanie zapału kierowców do przekraczania prędkości niż odcinkowy pomiar prędkości. W Polsce wciąż przybywa takich odcinków - pisaliśmy niedawno o kolejnych otwieranych w różnych zakątkach kraju. Niektóre są naprawdę długie. Natomiast mandaty za przekroczenie - naprawdę bolesne. Niektórzy kierowcy w obawie przed mandatem z OPP jadą wręcz zbyt wolno, co może powodować zagrożenie na trasach szybkiego ruchu.



Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości zwany w skrócie OPP to system składający się z co najmniej dwóch kamer ustawionych na danym odcinku drogi. Każda z nich skanuje numery rejestracyjne mijających je samochodów. Na podstawie czasu pomiędzy wjazdem a wyjazdem z odcinka objętego pomiarem, system wylicza średnią prędkości, z jaką poruszał się pojazd. Jeśli więc kierowca dopuści się choć chwilowego przekroczenia prędkości, musi później zwolnić, by zmniejszyć średni czas przejazdu. System działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.



Reklama

Jaki mandat z odcinkowego pomiaru prędkości?

Średnia prędkość zmierzona przez odcinkowy pomiar prędkości upoważnia do wystawienia takiego samego mandatu, jak w przypadku chwilowego przekroczenia zmierzonego za pomocą standardowego fotoradaru. W przypadku zbyt szybkiej jazdy musimy się zatem liczyć z karą podlegającą pod obecnie obowiązujący taryfikator:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

od 31 do 40 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

od 41 do 50 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

od 61 do 70 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

powyżej 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

Z jaką prędkością można jechać na odcinkowym pomiarze prędkości na S8 w Warszawie?

Część kierowców uważa, że wprowadzenie OPP zawsze musi się wiązać z ograniczeniem prędkości w stosunku do obowiązującej standardowo na danym odcinku. Nie jest to jednak prawda. Jeśli faktycznie na danym odcinku zastosowano dodatkowe ograniczenie, informują o tym odpowiednie znaki pionowe. Jeśli nie ma dodatkowych znaków - na odcinku objętym OPP można poruszać się z taką samą prędkością, jakby kamer systemu tam nie było. To oznacza, że w przypadku S8 samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością przewidzianą dla dróg ekspresowych dwujezdniowych, czyli 120 km/h. Kierowcy ciężarówek mają obowiązek utrzymać prędkość do 80 km/h.

Oczywiście trzeba pamiętać, że na danym fragmencie drogi mogą być prowadzone jakieś prace - chociażby koszenie traw na poboczach - które będą wiązały się z wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń prędkości, wymagających delikatniejszego operowania prawą stopą.