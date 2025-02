Jak nie używać kierunkowskazów? Kierowcy popełniają podstawowy błąd

Najczęściej polscy kierowcy podczas zmiany pasa ruchu włączają kierunkowskaz dopiero wtedy, kiedy decydują się na wykonanie tego manewru. To zdecydowanie za późno! W ten sposób nie sygnalizują zamiaru wykonania manewru, lecz sam manewr, co jest całkowicie zbędne, gdyż i tak wszyscy widzą, co się dzieje.

Należy przyjąć zasadę, że kierunkowskaz powinien mignąć co najmniej dwa razy, zanim przystąpimy do zmiany pasa ruchu.

Jeżeli włączymy kierunkowskaz, to być może przejedzie obok nas kilka pojazdów, ale w końcu zjawi się kierowca, który zechce nas przepuścić. Trzeba pamiętać, że samo włączenie kierunkowskazu nie uprawnia jednak do wykonania manewru, a kierowca jadący sąsiednim pasem ruchu nie ma żadnego obowiązku wpuszczenia przed siebie twojego auta. Jeżeli to uczyni, to wyświadcza ci grzeczność, ale nie musi tego robić.