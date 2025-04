Szczegóły na temat zasad przeprowadzania kontroli kierowców znajdziemy w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie art.129, w którym zawarto podstawę do zatrzymania pojazdu i przeprowadzania kontroli drogowej.

Funkcjonariusz policji może zatrzymać pojazd do kontroli, gdy zachodzi jeden lub wiele z poniższych przypadków:

Prawo mówi jednak także o tym, że jednym z uprawnień policjanta jest "czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie ". Policjant może między innymi legitymować uczestników ruchu, sprawdzać ich trzeźwość oraz stan techniczny pojazdów. Nie musimy więc popełnić wykroczenia, aby zostać zatrzymanym przez policję. Ważne jest przy tym stosowanie się do poleceń funkcjonariusza policji i współpracowanie z nim.

Utrudnianie pracy policjantowi lub niedostosowanie się do powyższych zasad może skutkować mandatem do 500 zł lub wnioskiem o ukaranie złożonym do sądu. Wtedy górna granica grzywny może wynieść nawet 30 tys. zł.