Inaczej wygląda sytuacja na jezdni dwukierunkowej, gdzie przeciwny kierunek ruchu znajduje się po drugiej stronie tej samej nawierzchni. Tu również wyprzedzanie z prawej strony jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami - w obszarze zabudowanym muszą być co najmniej dwa pasy w tym samym kierunku, a poza obszarem zabudowanym - trzy. W praktyce oznacza to, że w mieście na wielu drogach można bez problemu wykonać taki manewr zgodnie z prawem, ale na trasach pozamiejskich taka możliwość pojawia się już rzadziej.

Jeśli chodzi o autostrady, sytuacja jest jasna. Tego typu drogi mają zawsze jezdnie jednokierunkowe - każda strona ruchu jest oddzielona od drugiej, najczęściej barierami energochłonnymi. W takim układzie przepisy pozwalają wyprzedzać z prawej strony bez względu na to, czy do dyspozycji mamy tylko dwa czy więcej pasów. Kierowcy, którzy jadą przepisowo, a z niewiadomych przyczyn trafiają na "zawalidrogi” na lewym pasie, które nie stosują się do zasad jazdy prawym pasem, mogą wykonać manewr wyprzedzania prawą stroną - ważne jednak, by zrobić to bez gwałtownego zajeżdżania drogi i z zachowaniem szczególnej ostrożności.