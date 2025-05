Każdego roku, szczególnie w czasie długich weekendów, na plażach pojawia się spora grupa śmiałków, którzy decydują się wjechać swoimi samochodami na piasek. Niektórzy robią to, żeby nie nosić ciężkiego sprzętu, inni - co często widać w mediach społecznościowych - chcą zrobić efektowne zdjęcie auta z falami w tle. Bywa, że kończy się to zakopaniem pojazdu w piasku i nerwowym poszukiwaniem pomocy.