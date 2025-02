Pieszy to osoba, która znajduje się poza pojazdem na drodze i nie wykonuje na niej robót, ani czynności, które określone są w innych przepisach. Mogą one prowadzić rower, motocykl czy wózek. Za pieszego uznaje się również osoby, poruszające się na wózku inwalidzkim oraz dzieci do 10 lat pod opieką dorosłych. Niestety statystyki wypadków drogowych jasno pokazują, że to właśnie ta grupa uczestników ruchu drogowego ponosi największe konsekwencje podczas takich zdarzeń. Z tego powodu warto pamiętać oraz przestrzegać obowiązków, które ją obejmują.