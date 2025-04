Kierowcy łamiący zakaz mogą otrzymać mandat od 200 do 500 zł, a przewoźnicy grzywnę do 2000 zł.

Warto wiedzieć, że czasowe zakazy jazdy nie dotyczą jedynie dni wolnych od pracy z powodu świąt. Kierowcy muszą pamiętać, że ograniczenia obowiązują również w dwa ostatnie weekendy czerwca oraz wszystkie weekendy w lipcu i sierpniu. W soboty zakaz trwa od godziny 14 do 22, natomiast w niedziele obowiązuje od 8 do 22. Ograniczenia obejmują także piątki poprzedzające wakacyjne weekendy w godzinach od 18 do 22. W 2025 r. wakacje zaczynają się w piątek 27 czerwca, a kończą w niedzielę 31 sierpnia. To właśnie w tych okresach odnotowywany jest wzmożony ruch spowodowany podróżami urlopowymi. Wyeliminowanie ciężarówek z dróg znacznie poprawia przepustowość głównych szlaków komunikacyjnych.

Złamanie zakazu jazdy wiąże się z ukaraniem kierowcy mandatem karnym w wysokości od 200 do 500 zł. To jednak nie koniec konsekwencji, ponieważ przewoźnik może zostać również ukarany grzywną do 2 tys. zł. Dodatkowo, kierowca będzie zobowiązany do przymusowego postoju, który potrwa aż do momentu zniesienia ograniczenia.