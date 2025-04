Tak, jak się okazuje w Polsce istnieją drogi, które śmiało mogłyby konkurować ze słynnymi amerykańskimi autostradami. Prosty odcinek DK 62 rozpoczyna się przy marinie na Zalewie Zegrzyńskim i ciągnie przez kolejne 25 kilometrów aż do ronda w Wyszkowie, gdzie droga krajowa nr 62 spotyka się z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego i Komisją Edukacji Narodowej. Oprócz odpoczynku dla rąk kierowców sama trasa oferuje również atrakcyjne widoki krajobrazowe, umożliwiając podróżnym podziwianie malowniczych okolic Zalewu Zegrzyńskiego.

26 km bez zakrętów z Serocka do Wyszkowa / fot. Mapy Google

To jednak nie wszystko. Na podobne "amerykańskie wrażenia" kierowcy mogą liczyć także podróżując przez województwo podlaskie. Mowa konkretnie o odcinku między Sokółką a Dąbrową Białostocką w pobliżu granicy z Białorusią. Chociaż fragment ten mierzy aż 26,1 km, to w praktyce na drodze omijającej pobliskie miejscowości występuje kilka łuków. Dodatkowo, na wysokości Sokolan, gdzie droga nr 673 krzyżuje się z drogą nr 671, kierowców może zaskoczyć niewielkie rondo.

Istnienie dwóch wyżej wymienionych tras budzi pytanie, dlaczego wzorem Stanów Zjednoczonych nie ma w naszym kraju więcej dróg z długimi prostymi? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w zróżnicowanej topografii terenu. Polska to w większości góry, doliny i rzeki, które wymuszają na projektantach dostosowanie dróg do naturalnego krajobrazu. Dodatkowo długa historia osadnictwa sprawia, że trasy muszą omijać tereny zabudowane.