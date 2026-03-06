Znaki C-13 i C-16 mogą się połączyć. Linia decyduje, kto ma pierwszeństwo
Sezon rowerowy wkrótce (mamy nadzieję!) ruszy na dobre i znów na drogach dla rowerów i pieszych pojawią się uczestnicy ruchu, którzy nie zawsze wiedzą, jak się na nich zachować. Jednym z najczęściej źle odczytywanych znaków jest połączenie C-13 i C-16, czyli okrągłego niebieskiego znaku z symbolem roweru i pieszego rozdzielonymi białą linią.
Spis treści:
- Znak C-13 - droga dla rowerów
- Znak C-16 - droga dla pieszych
- Znak C-13/C-16 z linią poziomą
- Znak C-13/C-16 z linią pionową
Większość nie zwraca uwagi na to, czy linia biegnie poziomo czy pionowo, a tymczasem ten właśnie szczegół decyduje o tym, kto ma pierwszeństwo.
Znak C-13 - droga dla rowerów
Znak C-13 to biały rower na niebieskim tle i oznacza drogę przeznaczoną wyłącznie dla rowerów. Rowerzyści nie tylko mogą, ale mają obowiązek z niej korzystać, jeśli biegnie wzdłuż drogi, po której się poruszają. Z takiej ścieżki mogą korzystać również użytkownicy urządzeń transportu osobistego, takich jak hulajnogi elektryczne. Piesi mają prawo wejść na drogę dla rowerów tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub korzystanie z niego jest niemożliwe, na przykład z powodu remontu.
Znak C-16 - droga dla pieszych
Znak C-16 przedstawia biały symbol pieszego na niebieskim tle i wyznacza drogę przeznaczoną wyłącznie dla ruchu pieszego. Rowerzyści mogą poruszać się po chodniku oznaczonym tym znakiem jedynie w kilku ściśle określonych sytuacjach - jako opiekunowie dzieci do 10. roku życia, gdy brakuje wydzielonej ścieżki rowerowej przy drodze z dopuszczalną prędkością powyżej 50 km/h i chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, a także w warunkach atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy po jezdni (mocny deszcz, wiatr, mgła).
Znak C-13/C-16 z linią poziomą
Gdy oba symbole znajdują się na jednym znaku i rozdziela je linia pozioma, oznacza to drogę wspólną dla pieszych i rowerzystów. Cała szerokość dostępnej drogi może być wykorzystywana przez obie grupy jednocześnie, ale to piesi mają zawsze pierwszeństwo, niezależnie od tego, w którym miejscu drogi się znajdują. Na rowerzyście spoczywa obowiązek dostosowania prędkości do warunków, a zwłaszcza do prędkości, z którą poruszają się piesi. Na takiej drodze wyprzedzanie ich z dużą prędkością jest zabronione.
Znak C-13/C-16 z linią pionową
Zupełnie inne zasady obowiązują, gdy linia między symbolami biegnie pionowo. Taki znak oznacza, że droga jest podzielona na dwie strefy - jedną dla pieszych, drugą dla rowerzystów. Strona, po której powinni poruszać się rowerzyści, odpowiada pozycji symbolu roweru na znaku: jeśli rower jest po lewej, lewa część drogi należy do cyklistów, a prawa do pieszych.
W tym wariancie pieszy, który z jakiegokolwiek powodu musi wejść na część drogi przeznaczoną dla rowerów, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu rowerzyście. Przejście powinno odbywać się prostopadle do kierunku ruchu i dopiero po upewnieniu się, że nie zakłóci ruchu na ścieżce rowerowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w danym miejscu wyznaczono przejście dla pieszych oznaczone odpowiednim znakiem pionowym - samo namalowanie zebry na nawierzchni ścieżki nie daje pieszemu pierwszeństwa. Co zresztą jest często źródłem nieporozumień, bo zgodnie z przepisami przejście dla pieszych jest tylko w tych miejscach, w których postawiono znak pionowy.