Nowy znak 277.1 na drogach. Za złamanie do 1300 zł mandatu

Znak 277.1 to stosunkowo nowy symbol zaprezentowany przy ostatniej aktualizacji przepisów drogowych w Niemczech. Został wprowadzony w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, którzy nie są chronieni w takim stopniu, jak kierujący samochodami.

Co oznacza znak 277.1?

Okrągły znak zakazu z czerwoną obwódką ma w środku czerwony symbol samochodu, a obok czarne symbole roweru i motocykla. To rozwinięcie znaków 276 oraz 277 oznaczających odpowiednio zakaz wyprzedzania oraz zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych. W przypadku 277.1 mówimy o zakazie wyprzedania pojazdów jednośladowych przez wielośladowe - czyli zakaz wyprzedzania rowerów i motocykli przez samochody oraz motocykle z wózkami bocznymi.

Stawia się go na stosunkowo wąskich odcinkach dróg, na których kierowcy samochodów mogliby decydować się na wyprzedzanie jednośladów, ale to stanowiłoby zagrożenie w ruchu. Co istotne, znak ten nie zabrania wyprzedzania jednośladów innym jednośladom. Kierujący rowerem czy motocyklem może więc w takim miejscu wyprzedzać inny jednoślad.

Czy w Polsce funkcjonuje znak zakazu wyprzedzania rowerów?

W naszym kraju nie ma podobnego znaku uniemożliwiającego kierowcy samochodu wyprzedzanie jednośladów. Co więcej, warto pamiętać, że znak "zakaz wyprzedzania" nie dotyczy rowerów i motocykli - B-25 zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Rower nie jest pojazdem silnikowym, a motocykl - wielośladowym, więc zakaz wyprzedzania ich nie dotyczy.

Oczywiście w takiej sytuacji kierowca musi pamiętać, że jeśli zakazowi towarzyszy linia ciągła to nie może jej przekroczyć, a wyprzedzając rower musi zachować odstęp boczny od rowerzysty wynoszący co najmniej 1 metr. Tyle mówią przepisy, a eksperci zalecają, by zachować dystans co najmniej 1,5 metra.

Ile wynosi mandat za złamanie zakazu wyprzedzania rowerów i motocykli?

Zgodnie z niemieckim taryfikatorem, lekceważenie znaku 277 oznacza mandat w wysokości co najmniej 70 euro, czyli ok. 300 zł. W sytuacji, gdy złamanie zakazu będzie wiązało się ze sprowadzeniem zagrożenia na innego uczestnika ruchu, albo zakończy się kolizją, kary mogą wzrosnąć nawet do 300 euro, czyli niemal 1 300 zł.

