Wyjaśnijmy raz na zawsze: Czy na zakazie zawracania można skręcać w lewo?

W jakich miejscach zawracanie jest zawsze zabronione?

Zakaz zawracania to jedno z tych zagadnień, które wielu kierowcom sprawia problemy. Dlaczego? Ponieważ o ile każdy (chyba) rozumie znak B-23 "zakaz zawracania", to nie każdy pamięta, że nie zawsze musi być on ustawiony, aby zakaz taki obowiązywał. Są bowiem takie miejsca, gdzie zawracania zakazują inne znaki lub ogólne przepisy ruchu drogowego.

Taki manewr jest zakazany przede wszystkim wszędzie tam, gdzie na jezdni jest namalowana linia ciągła lub występuje odpowiedni znak zakazu. Oprócz tego zakaz zawracania obowiązuje w następujących miejscach:

w tunelu,

na moście,

na wiadukcie,

na autostradzie,

na drodze ekspresowej (poza skrzyżowaniem),

na przejściu dla pieszych.

Czy na zakazie zawracania można skręcać w lewo?

Czy to pytanie podchwytliwe? Dla niektórych kierowców tak. Ponieważ zakaz skrętu w lewo zawsze oznacza też zakaz zawracania, niektórzy doszukują się istnienia odwrotnej zależności. Taka jednak nie występuje - gdy przy skrzyżowaniu występuje znak B-23 oznaczający "zakaz zawracania", kierowca może wykonać manewr skrętu w lewo. Warto pamiętać, że taki zakaz jest odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie lub obecność znaku B-24 "koniec zakazu zawracania".

Czy sygnalizator ze strzałką w lewo zabrania zawracania?

W kwestii zakazów zawracania trzeba poruszać jeszcze jedną kwestię - skrzyżowanie z sygnalizatorem kierunkowym, czyli takim, który zamiast zwykłych świateł (czerwone, żółte, zielone) ma strzałki w odpowiednich kolorach. Wyznaczają one możliwe kierunki jazdy - zwykle w lewo, prawo lub prosto. W takim miejscu zawracanie jest również zabronione. Dopiero, gdy na sygnalizatorze pojawi się dodatkowa, zielona strzałka w dół (łączona ze strzałką w lewo) - zawracanie jest możliwe.

Warto pamiętać, że nie można zawracać w miejscach o ograniczonej widoczności oraz na drogach, gdzie ruch odbywa się z dużą prędkością, na ruchliwych drogach w mieście lub innych miejscach, gdzie taki manewr powoduje zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

