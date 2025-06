Choć większość znaków drogowych na Starym Kontynencie jest powszechnie rozpoznawalna i mimo drobnych różnic w wyglądzie ich przekaz jest dość klarowny, czasami może zdarzyć nam się spotkanie z oznaczeniem, które na pierwszy rzut oka nie będzie łatwe do rozszyfrowania. Dobrym przykładem jest niebieski, kwadratowy znak z białymi cyframi, który może wywołać zdziwienie wśród osób podróżujących drogami zachodniej i południowej Europy.

Co oznacza kwadratowy znak z liczbą na niebieskim tle?

Liczby na znakach drogowych niemal od razu przywodzą na myśl ograniczenia prędkości. Także w przypadku omawianego oznaczenia, skojarzenie to okazuje się jak najbardziej słuszne. Cyfry umieszczone na niebieskim, kwadratowym tle odnoszą się bowiem do prędkości w kilometrach na godzinę. Różnica jest taka, że w tym przypadku nie pełnią one funkcji nakazu czy zakazu. Znak ten ma charakter wyłącznie informacyjny i sugeruje prędkość, którą warto utrzymać na danym odcinku drogi, choć jej przekroczenie nie skutkuje żadnymi karami.