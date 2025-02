Nowy znak na drogach: zielone ograniczenie prędkości. Kierowcy nie wiedzą, o co chodzi

Zielony znak z ograniczeniem prędkości pojawił się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych i portalach internetowych. Zamiast tradycyjnej czerwonej obwódki ma zieloną. Co oznacza taki znak, gdzie występuje i jak się zachować, gdy napotkamy go na drodze? Większość kierowców nie ma pojęcia, co oznacza.