W skrócie Niebieski kolor tablic na autostradach został wybrany ze względów praktycznych, zapewnia wysoki kontrast i czytelność bez wprowadzania niepotrzebnego napięcia u kierowców.

System oznaczeń drogowych różni się między krajami – na przykład w Polsce na autostradach dominuje niebieski, a na ekspresowych zielony.

Trwają dyskusje na temat unifikacji kolorystyki i wprowadzenia nowych krojów pisma, jednak na razie Ministerstwo Infrastruktury nie planuje zmian.

I choć pierwsza autostrada wcale nie powstała w Niemczech, a we Włoszech, to właśnie Niemcy nadali kierunek temu, jak projektowane są oznaczenia na nich, w tym tablice drogowe. Na autostradach w Polsce również wiodącym kolorem oznaczeń jest niebieski, z kolei na drogach ekspresowych główna barwa to zieleń - niektórzy uważają zresztą, że system oznaczeń na obu rodzajach dróg powinien zostać zunifikowany. Ale od początku.

Skąd się wziął niebieski kolor tablic drogowych na autostradach?

Kwestia koloru tablic drogowych została podjęta w latach 30 XX wieku, gdy w Niemczech zaczęła się budowa sieci autostrad. Rok przed wybuchem wojny ówczesny Generalny Inspektor Dróg, Fritz Todt, wydał zarządzenie, by tablice drogowe na autostradach były niebieskie, a litery na nich białe. Dzięki temu kolor wyróżniał się na tle żółtych znaków drogowych. Dlaczego właśnie niebieski? Otóż w połączeniu z białym zapewnia on bardzo dobry kontrast i jest czytelny w różnych warunkach oświetleniowych (zarówno w dzień, jak i w nocy). Ponadto niebieski ma neutralny charakter, w przeciwieństwie do znaków żółtych czy czerwonego znaku "stop"., które kojarzą się z niebezpieczeństwem i ostrożnością.

Według specjalistów informacyjne tablice drogowe powinny być dobrze widoczne, ale nie mogą wywoływać wśrod kierowców nerwowości - i połączenie niebieskiego z białym zapewnia dokładnie ten efekt. Dodatkową zaletą tych barw jest to, że dobrze kontrastują z kolorami krajobrazu, czyli zielenią i brązem.

Kolory tablic drogowych na autostradach w Europie

W Niemczech Zachodnich niebieskie kolor używany jest po dziś dzień, choć w latach 70. XX wieku nieco go zmodyfikowano - "morski" błękit ustąpił miejsca jaśniejszemu odcieniu niebieskiego, który lepiej odbijał światło. W systemie RAL ma on oznaczenie 5017 Traffic Blue.

Ale nie we wszystkich krajach tablice na autostradach są niebieskie - przykładami choćby Szwajcaria czy Włochy, gdzie stosuje się tablice zielone. Podobnie jest w USA i Kanadzie, gdzie badania wykazały, że jest to kolor przyjemny dla oka i łatwy do odczytania w nocy.

W Polsce wiodącym kolorem na autostradach jest niebieski, z kolei zielony stosuje się na drogach ekspresowych, czyli "eskach". I właśnie to rozróżnienie jest przedmiotem dyskusji. Z tego względu, jeszcze we wrześniu, poseł KO Franciszek Sterczewski wniósł do ministra infrastruktury interpelację (nr 12325), w której pisze między innymi: "Do najważniejszych problemów należą m.in.: niejednolita kolorystyka tablic drogowskazowych, która wprowadza zbędne rozróżnienie między autostradami a drogami ekspresowymi".

Poseł Sterczewski wnosi też o stworzenie nowego kroju (aktualny powstał jeszcze w latach 70 ubiegłego wieku), który byłby bardziej czytelny przy wyższych prędkościach. Co ciekawe, w latach 2014-2024 na wielu odcinkach dróg zarządzanych przez GDDKiA (w tym autostradach) stosowano tak zwane oznakowanie eksperymentalne.

Wygląda jednak na to, że, przynajmniej w kwestii kolorów tablic, nic się w najbliższych latach nie zmieni. Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację stwierdza: "Odnosząc się do pytania dotyczącego ujednolicenia kolorystyki tablic drogowskazowych informuję, że w projekcie rozporządzenia przepisy dotyczące stosowania niebieskiego tła pozostały niezmienione - przewidziane jest ono do stosowania na znakach kierunku i miejscowości umieszczanych wyłącznie na autostradach. Takie rozwiązanie pozwala kierowcom szybko rozpoznać typ drogi i dostosować styl jazdy do obowiązujących zasad i ograniczeń".

