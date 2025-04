Płacisz 200 zł i masz nowe uprawnienia. Nie trzeba iść na egzamin

Co daje kod 96 w prawie jazdy?

Kod 96 to nic innego jak dodatkowe uprawnienie, które można dodać do standardowego prawa jazdy kategorii B. Zasadniczo, jeśli posiadasz prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić pojazdy o masie do 3,5 tony i holować lekkie przyczepy do 750 kg. Jednak w przypadku, gdy chcesz holować przyczepę o większej masie, wtedy kod 96 wkracza do gry.

Posiadając kod 96, możesz prowadzić zestaw o łącznej masie do 4,25 tony - i to nawet wtedy, gdy holujesz przyczepę cięższą niż 750 kg. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które nie muszą inwestować w pełne uprawnienia kategorii B+E, a jednocześnie chcą mieć większe możliwości transportowe.

Jak zdobyć kod 96 i ile to kosztuje?

Uzyskanie kodu 96 to proces prostszy i tańszy niż zdobycie pełnej kategorii B+E. Wystarczy zdać egzamin praktyczny w ośrodku ruchu drogowego. Cały proces jest krótszy i mniej kosztowny, a dodatkowo nie wymaga pełnego kursu. Koszt egzaminu w zależności od województwa wynosi od 200 zł do 278 zł, co czyni kod 96 przystępnym rozwiązaniem dla wielu kierowców.

Po zdaniu egzaminu, kod 96 zostaje wpisany do twojego prawa jazdy, a ty zyskujesz możliwość holowania przyczep o większej masie, co jest wygodnym rozwiązaniem, jeśli nie planujesz transportować naprawdę ciężkich ładunków na co dzień.

Kiedy warto wybrać kod 96, a kiedy kategorię B+E?

Jeśli planujesz holować przyczepę tylko sporadycznie, kod 96 będzie wystarczający. Pozwala on na transport przyczep o większej masie, ale cały zestaw nie może przekroczyć 4,25 tony. To świetne rozwiązanie dla osób, które przewożą mniejsze ładunki - sprzęt rekreacyjny, drobne materiały budowlane, czy po prostu planują wakacje z przyczepą kempingową.

Natomiast kategoria B+E jest niezbędna, jeśli twoje potrzeby transportowe są większe - np. przewozisz duże maszyny, sprzęt budowlany, czy inne ciężkie ładunki. Kategoria B+E pozwala na prowadzenie zestawu o łącznej masie nawet do 7 ton, co daje znacznie większe możliwości, ale wiąże się też z koniecznością przejścia pełnego kursu i wyższymi kosztami.

Jakie zasady obowiązują podczas jazdy z przyczepą?

Kiedy już masz odpowiednie uprawnienia, pamiętaj o kilku zasadach, które zapewnią ci bezpieczeństwo na drodze. Przede wszystkim, pamiętaj o ograniczeniach prędkości. Na autostradach i drogach ekspresowych maksymalna dozwolona prędkość to 80 km/h, niezależnie od rodzaju przyczepy. Na drogach jednojezdniowych poza terenem zabudowanym limit wynosi 70 km/h, a w terenie zabudowanym standardowo 50 km/h.

Dodatkowo, prowadzenie pojazdu z przyczepą wymaga wyjątkowej ostrożności. Nie wykonuj gwałtownych manewrów, unikaj nagłych przyspieszeń i hamowań, bo może to prowadzić do wężykowania przyczepy. To niebezpieczne zjawisko może doprowadzić do utraty kontroli nad zestawem, a w skrajnych przypadkach - do wypadku.

