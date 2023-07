Pola F.1 i F.2 w dowodzie rejestracyjnym są niezwykle istotne. Co oznaczają?

Spis treści: 01 Co znaczą pola F.1 i F.2 w dowodzie rejestracyjnym

Co znaczą pola F.1 i F.2 w dowodzie rejestracyjnym

Na początek należy sprawdzić legendę dla każdego z tych pól:

Pole F.1 to maksymalna masa całkowita pojazdu. Jest to największa, określona technicznie dopuszczalna masa całkowita pojazdu, która wynika z jego konstrukcji. Jest to informacja od producenta, jaka maksymalna masa jest bezpieczna dla samochodu oraz jego podzespołów i układów.

F.2 to dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu. Jest to największą, określona w przepisach o warunkach technicznych masą pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze. To maksymalna masa pojazdu przewidziana przepisami w kraju.

Często w dowodach rejestracyjnych samochodów osobowych wartości w obu polach są takie same. Kierowca posiadający prawo jazdy kat. B jest uprawniony do prowadzenia pojazdów o DMC do 3,5 tony, ale często takie samochody są konstrukcyjnie przystosowane do niższej masy niż wynoszą limity dla kategorii B, określone w przepisach.

Prawo jazdy kategorii B ważne do 3,5 tony DMC. Albo więcej

Ustawa o kierujących pojazdami określa, jakie limity masy obowiązują dla kategorii B. Artykuł 6 ust. 1 pkt 6. stanowi, że taki dokument "stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla".

Jednak są sytuacje, które pozwalają prowadzić samochód o nieco wyższej DMC, nawet do 4,25 tony. Taki scenariusz jest możliwy przy wystąpieniu dwóch warunków dodatkowych.

Mogą to być pojazdy, które są zasilane przez paliwa alternatywne. Do tej kategorii zaliczają się auta elektryczne i napędzane na wodór. Wystarczy, że kierowca będzie posiadać uprawnienia kategorii B od co najmniej dwóch lat.

Przyczepka samochodowa. Co z DMC?

Dodatkowo przepisy dotyczące kategorii B pozwalają prowadzić tzw. zespół pojazdów. W sytuacji, w której kierowca podłączy do auta przyczepę lekką, nie obowiązuje ograniczenie wagowe. Wynika to bowiem z definicji przyczepy lekkiej - jej DMC nie przekracza 750 kg.

Gdy do samochodu zostanie podłączona przyczepa inna niż lekka, DMC całego zestawu pojazdów nie może przekroczyć 3,5 tony. Bardzo ważną kwestią jest, żeby rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód nie przekraczała rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Oprócz tego przyczepa o DMC powyżej 750 kg musi być wyposażona w hamulec najazdowy.

Po zdaniu dodatkowego egzaminu na kod 96 prawa jazdy kategorii B, masa takiego zestawu może wzrosnąć do 4,25 tony. Warto jednak kontrolować jeszcze jedną pozycję w dowodzie rejestracyjnym F.3, która określa dopuszczalną masę zespołu pojazdów.

Gdy kierowca będzie prowadził samochód o przekroczonym DMC naraża się na mandat i wydanie zakazu dalszej jazdy.

Zakaz parkowania na chodniku. Uwaga na DMC

Samochodem powyżej DMC wynoszącym 2,5 tony nie można wjechać na chodnik samochodem, żeby zaparkować. Wyklucza to zatem postój np. kamperów. Warto o tym pamiętać, żeby nie dostać mandatu.

DMC a obowiązkowe opłaty drogowe

Pojazdy lub zespoły pojazdów, których DMC przekracza 3,5 t, muszą obowiązkowo wnosić opłaty drogowe, tak jak samochody ciężarowe. W Polsce jest to ponad 3,7 tys. km tras. W tym przypadku liczy się suma DMC, a nie masa rzeczywista.