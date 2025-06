Rondo to jedno z najprostszych i najbezpieczniejszych skrzyżowań, jakie istnieją. Naczelną zasadą korzystania z niego jest ustępowanie pierwszeństwa pojazdom, które się na nim znajdują, chyba, że ruch jest sterowany sygnalizacją świetlną. Komplikacje zaczynają się dopiero wówczas, gdy rondo ma więcej niż jeden pas ruchu, ale nawet one nie są w stanie dorównać temu, co dzieje się w Hałcnowie.

Poważne komplikacje na rondzie w Hałcnowie

Obraz nietypowego ronda w Hałcnowie obiegł internet za sprawą wielu filmów. Inwestycja została niedawno oddana do użytku i miała poprawić bezpieczeństwo przejazdu. Niestety zamiast tego stała się obiektem kontrowersji i internetowych żartów. Kierowcy totalnie nie wiedzą, jak z niego korzystać, co doprowadza do szeregu niebezpiecznych sytuacji.

Największy problem sprawia kierowcom przejazd z ulicy Hałcnowskiej w kierunku Pisarzowic. Pojazdy jadące od strony Komorowic chcąc jechać na wprost muszą najpierw skręcić lekko w prawo. Układ pasów sugeruje objazd, a nie naturalny przejazd przez rondo. To powoduje, że wielu kierowców jadąc "na pamięć" przecina linię ciągłą, co nie tylko jest wykroczeniem i grozi za to mandat, ale może stać się przyczyną kolizji.

MZD reaguje filmem zamiast zmianą oznakowania

Nerwowe manewry kierowców zostały zauważone przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Opublikowano specjalny film, który dokładnie pokazuje, jak powinno się korzystać z nowego ronda. Film skupia się szczególnie na kierunku, z którym kierowcy mają największy problem, łączącym Komarowice (dół kadru) z Pisarzowicami (góra kadru). Ponadto pokazuje on najczęstsze błędy kierowców, polegające na najeżdżaniu lub przekraczaniu linii ciągłej P-2.

Na rondzie w Hałcnowie powstał również prawoskręt z ul. Wyzwolenia (prawa część kadru) w stronę centrum Hałcnowa (góra kadru). Pozwala on skręcić w ul. Janowicką bez konieczności wjazdu na rondo. W założeniu ma to odciążyć skrzyżowanie i usprawnić ruch w godzinach szczytu. Ponadto w dalszym ciągu na rondzie prowadzone są prace wykończeniowe. Montowane jest docelowe oznakowanie, zagospodarowywana jest zieleń, a także trwają nasadzenia drzew.

Mimo opublikowanego filmu, w internecie wciąż da się spotkać prośby mieszkańców o zmianę oznakowania poziomego. Ich zdaniem takie działanie byłoby znacznie bezpieczniejsze od materiału, który najpewniej dotrze tylko do garstki kierowców przejeżdżających tamtędy. Koszt budowy ronda przekroczył 4,5 mln zł, a budowę sfinansował prywatny inwestor, który obok tego miejsca buduje sklep.

Volvo For Safety w Warszawie. Dachowałem i nic mi się nie stało Szczepan Mroczek INTERIA.PL