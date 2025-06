Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoba kupująca używany pojazd, może korzystać z wykupionej przez sprzedającego polisy OC do końca terminu jej zawarcia. Po tym czasie ochrona automatycznie wygasa, więc nowy właściciel ma obowiązek odpowiednio wcześniej zawrzeć nową umowę, aby zachować ciągłość polisy OC.

Według obecnych przepisów, takie rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z dniem złożenia wypowiedzenia. Nowy właściciel zmuszony jest więc do czekania z wypowiedzeniem dokładnie do dnia, kiedy chce zakończyć obowiązywanie wykupionego ubezpieczenia. To właśnie ma zmienić nowelizacja.