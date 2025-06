W maju 2025 roku na polskim rynku motoryzacyjnym odnotowano wzrost rejestracji samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony w porównaniu z poprzednim rokiem.

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba rejestracji samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony wzrosła w maju 2025 r. (51 932) w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, ale jednocześnie wynik był niższy niż w kwietniu. Skumulowana liczba rejestracji w bieżącym roku jest o 3,93 proc. wyższa niż w 2024 r. i wynosi 262 823 pojazdy.

To najlepszy maj od lat. Od dawna nie zarejestrowano tak wielu pojazdów

Maj bieżącego roku pod względem liczb rejestracji aut osobowych oraz dostawczych do 3,5 t kontynuował trend wzrostu w ujęciu rok do roku. Był to jednocześnie trzeci miesiąc z rzędu ze wzrostem oraz najlepszy maj od 2019 r., kiedy zarejestrowano 53 248 pojazdów. W ubiegłym miesiącu liczba ta wyniosła 51 932.