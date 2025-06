Obowiązkowe badania starszych kierowców. Zapadła ważna decyzja

Temat obowiązkowych badań dla kierowców-seniorów powraca niczym bumerang. Jeszcze do niedawna planowano, że osoby powyżej 70. roku życia będą zobowiązane do przechodzenia kontrolnych badań lekarskich co pięć lat. Co istotne, negatywny wynik takiej kontroli oznaczałby automatyczne odebranie prawa jazdy. Ostatecznie jednak europosłowie zdecydowali się obrać inną drogę, co może przynieść ulgę wielu kierowcom.