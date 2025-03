W środę przed godziną 16 służby zostały zadysponowane do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego. 85-letni mężczyzna kierujący autem marki Toyota podczas cofania uderzył w inny pojazd, a następnie z impetem wjechał do sklepu. Znajdująca się wewnątrz pracownica oraz klientka doznały niegroźnych obrażeń i zostały przewiezione do szpitala.