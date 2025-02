Sprawa zaczęła się od kontrowersyjnej propozycji Komisji Europejskiej. Pierwotny plan zakładał, że kierowcy po siedemdziesiątce musieliby co pięć lat przechodzić obowiązkowe badania lekarskie. Co gorsza, negatywny wynik takiego badania automatycznie pozbawiałby prawa jazdy. Na szczęście dla seniorów, europosłowie nie poparli tego pomysłu w pierwotnej formie.

Zamiast tego pojawiła się łagodniejsza koncepcja - samoocena zdrowia. W praktyce oznaczałoby to konieczność wypełnienia specjalnego kwestionariusza, w którym kierowca sam określiłby swój stan zdrowia i zdolność do prowadzenia pojazdów. Brzmi znajomo? Tak, to podobne rozwiązanie do obecnego, z tą różnicą, że trzeba będzie osobiście pofatygować się do urzędu z wypełnionym formularzem.