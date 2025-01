Punkty karne są jednym z rodzajów sankcji za przestępstwa i wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W ostatnim czasie system dotyczący punktowania, ważności oraz wysokości grzywny za poszczególne przewinienia uległ sporym zmianom, co miało związek z zaostrzeniem kar szczególnie wobec piratów drogowych. Jakiekolwiek złamanie zakazów ruchu drogowego wiąże się z nałożeniem na kierującego kary finansowej oraz punktów karnych, które dopisywane są do jego konta. Czy rozpoczęcie nowego roku sprawia, że konto się zeruje?

Co rusz zaostrzane przepisy mają sprawić, że kierowcy zwolnią w obawie przed ryzykiem oraz wysokimi karami. Taryfikator został znacznie zaostrzony, aby znacznie poprawić bezpieczeństwo na drogach. Po krótkich, ale jakże dosadnych zmianach bezpośrednio odnoszących się do systemu kasowania oraz nakładania punktów karnych, ponownie wrócił on niemalże do tych zasad, które obowiązywały przed nowelizacją. W nadchodzącym roku rządzący nie zapowiadają zmian w tej kwestii - punkty karne nadal kasowane będą po upływie 12 miesięcy od momentu zapłaty mandatu karnego. Rozpoczęcie nowego roku kompletnie w tej kwestii nic nie zmienia.