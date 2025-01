Najnowsze dane Komendy Głównej Policji sugerują, że profilaktyczne działanie nowego – wprowadzonego we wrześniu 2022 roku – taryfikatora mandatów wyraźnie traci impet. Na kierowcach coraz mniejsze wrażenie robi też widmo czasowego zatrzymania prawa jazdy. Wkrótce może się to jednak zmienić, bo rząd planuje w tym zakresie prawdziwą rewolucję.

Jeżeli mówimy o wykroczeniach polegających na przekroczeniu prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym to takich interwencji odnotowaliśmy w 2024 roku 26 155

To o blisko 2,4 tys. więcej niż dwa lata temu. Dla porównania, jak informuje Interię kom. Opas, w całym 2023 roku drogówka ujawniła 23 766 takich wykroczeń. Oznacza to, że przez ostatni rok liczba kierowców, którzy stracili na trzy miesiące prawo jazdy za skrajne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym wzrosła o ponad 10 proc.

Chodzi o szykowany właśnie projekt nowelizacji kodeksu drogowego, który obejmuje m.in. obniżenie do 17 lat dolnej granicy wieku, w jakim można się będzie starać o prawo jazdy kategorii B i podniesienie limitu prędkości dla ciągników rolniczych z 30 do 40 km/h. Na tym jednak nie koniec. Wśród głównych zmian proponowanych przez resort znalazło się też:

Oznacza to, że prawo jazdy czasowo – najpewniej właśnie na okres 3 miesięcy – stracą w tym roku również ci, którzy o ponad 50 km/h przekroczą prędkość nie tylko w mieście, ale też poza nim.

Zapis o drodze ”jednojezdniowej – dwukierunkowej” oznacza, że nowe przepisy, nie będą obowiązywać na drogach dwujezdniowych – autostradach i drogach ekspresowych. W zamyśle chodzi o to, by "uspokoić ruch" na odcinkach poza obszarem zabudowanym, gdzie pojazdy poruszają się tej samej jezdni w obu kierunkach.

Pomysł wydaje się rozsądny - właśnie na drogach jednojezdniowych, poza obszarem zabudowanym dochodzi w Polsce do 8 na 10 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Na dramatyczną statystykę składa się wiele czynników. Najważniejsze to m.in. duża odległość od ośrodków miejskich, co przekłada się na czas dojazdu służb ratunkowych.