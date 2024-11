Spis treści: 01 Liczba mandatów spada. Ale kierowcy częściej tracą prawo jazdy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt zmian w przepisach dotyczących ruchu drogowego, które mają wejść w życie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jedną z nowości jest np. czasowe zatrzymywanie prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Takie przepisy obowiązywać mają już nie tylko w obszarze zabudowanym.

Liczba mandatów spada. Ale kierowcy częściej tracą prawo jazdy

Jak poinformował Interię kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy głównej policji, do końca października policjanci drogówki zanotowali 3 404 108 interwencji (około 70 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku),

Policjanci ruchu drogowego przez pierwszych 10 miesięcy obecnego roku nałożyli 2 350 423 grzywien w postaci mandatów karnych, a więc nieco mniej niż w tym samym czasie 2023 roku, gdy było to 2 351 866 mandatów mówi w rozmowie z Interią kom. Robert Opas

Niestety, w niektórych - kluczowych dla bezpieczeństwa - obszarach liczba nałożonych na kierowców mandatów wzrasta. Dotyczy to np. przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Tylko do października policjanci drogówki ujawnili aż 23 226 takich przypadków. To o blisko 10 proc. więcej niż przed rokiem. Z danych policji wynika, że każdego dnia drogówka zatrzymuje średnio ponad 76 takich kierowców.

Wkrótce może być ich sporo więcej, bo nowe przepisy w tym zakresie zakładają zatrzymywanie praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h również poza obszarem zabudowanym.

+50 km/h i stracisz prawko. Przepisy zadziałają nie tylko w mieście

Opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt zmian w kodeksie drogowym i kilku innych ustawach zakłada m.in. "dodanie nowej przesłanki zatrzymania prawa jazdy". Ściślej, chodzi o:

kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym

Co ważne, nowe przepisy, których wejście w życie planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku, nie będą obowiązywać na drogach dwujezdniowych - autostradach i drogach ekspresowych. W zamyśle chodzi o to, by "uspokoić ruch" na odcinkach poza obszarem zabudowanym, gdzie pojazdy poruszają się tej samej jezdni w obu kierunkach.

Polskie drogi śmierci. 8 z 10 ofiar ginie właśnie tam

To nie przypadek, bo w policyjnym raporcie o stanie bezpieczeństwa drogowego w Polsce w 2023 roku czytamy np., że chociaż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to właśnie poza obszarem zabudowanym zginęło najwięcej osób. Dane śmiało uznać można za szokujące, bo o ile w obszarze zabudowanym jedna ofiara śmiertelna przypadała średnio na 20 wypadków, o tyle poza obszarem zabudowanym było to już 5 wypadków.

Idąc dalej aż 79,9 proc. wszystkich ubiegłorocznych wypadków zanotowano właśnie na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Zdarzenia te odpowiadały za 87 proc. ogółu ofiar śmiertelnych i 79,5 proc. ogółu rannych.

Konieczność uspokojenia ruchu właśnie na takich odcinkach, gdzie dojazd służb ratunkowych zajmuje więcej czasu, a - w okolicach miejscowości - poboczami często przemieszczają się piesi i rowerzyści - wydaje się więc całkiem uzasadniona.

Kierowcy masowo tracą prawo jazdy. W przyszłym roku padnie nowy rekord

Przypominamy, że od 18 maja 2015 roku przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem kierowcy prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Dodatkowo - zgodnie z obecnym taryfikatorem mandatów - kierowca karany jest też wysokim mandatem. Ten wynosi obecnie :

1,5 tys. zł - dla prędkości +51-60 km/h (3 tys. zł w warunkach recydywy)

2,0 tys. zł - dla prędkości +61-70 km/h (4 tys. zł w warunkach recydywy)

2,5 tys. zł - dla prędkości +71 km/h i więcej (5 tys. zł w warunkach recydywy)

Ile osób straciło prawo jazdy za przekroczenie o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym?

Śmiało prognozować można, że na koniec roku liczba kierowców, którzy czasowo stracili prawo jazdy na okres 3 miesięcy od wprowadzenia takich przepisów w maju 2015 roku sięgnie około 350 tysięcy. Rekordowym pod tym względem był rok 2020, gdy z jazdą na okres 3 miesięcy musiało się pożegnać blisko 58,5 tys. kierowców.

Zatrzymania praw jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym w latach:

od 18 maja 2015 roku - 20 155,

2016 rok - 33 038,

2017 rok - 31 006,



2018 rok - 25 886,

2019 rok - 45 329,

2020 rok - 58 479,



2021 rok - 50 083,

2022 rok - 25 588,

2023 rok - 21 018.