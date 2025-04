Radiowóz jedzie zygzakiem - co to oznacza?

Dla wielu to może wyglądać jak dziwny manewr albo jakiś trening policyjny. Tymczasem to bardzo konkretna procedura, która ma jasny cel - ostrzec kierowców o zagrożeniu i spowolnić ruch.

W tym momencie nie ma miejsca na domysły. To jasny znak, że coś dzieje się dalej na trasie. Może to być wypadek, korek, przeszkoda na drodze albo inne sytuacje, które wymagają natychmiastowej reakcji służb. Slalom wykonywany przez policję to sygnał, że trzeba zwolnić i nie wyprzedzać radiowozu. Taka taktyka jest znana m.in. z Niemiec, gdzie priorytetem jest szybkie zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ochrona wszystkich uczestników ruchu.

Radiowóz jedzie zygzakiem - co to oznacza? 123 rf 123RF/PICSEL

Jeśli planujesz wyjazd za granicę, szczególnie do Niemiec, warto znać takie niuanse. Bo znajomość przepisów to jedno, a rozumienie zachowań służb - to coś, co naprawdę może uratować komuś zdrowie lub życie. I uniknąć mandatu, który potrafi być solidnie bolesny.