Jednym z najczęstszych problemów zimowych jest przymarzanie wycieraczek do przedniej szyby. To zjawisko nie tylko utrudnia oczyszczenie szyby z lodu, ale może prowadzić do uszkodzeń. Mechanizm jest prosty - nawet niewielka ilość wilgoci zgromadzona na gumowych piórach wycieraczek w kontakcie z minusową temperaturą zamienia się w lód, skutecznie przyklejając je do powierzchni szkła. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy w nocy spadnie śnieg.

Dlaczego warto postawić wycieraczki na sztorc?

Wyobraźmy sobie typowy zimowy poranek: wsiadamy do auta, uruchamiamy silnik i odruchowo włączamy wycieraczki. Jeśli są one przymarznięte, konsekwencje mogą być natychmiastowe i kosztowne. W najlepszym przypadku wycieraczki w ogóle się nie poruszą, w gorszym - gumowe elementy ulegną rozerwaniu lub odkształceniu, czyniąc je bezużytecznymi. W efekcie zamiast szybko wyjechać do pracy, trzeba będzie znaleźć awaryjne rozwiązanie lub w ostateczności odwiedzić warsztat.

Na szczęście istnieje prosty trik, który może zapobiec temu problemowi. Wielu doświadczonych kierowców po zaparkowaniu auta na noc stawia ramiona wycieraczek na sztorc, odchylając je od szyby. Dzięki temu nawet jeśli w nocy pojawi się deszcz, śnieg czy marznąca mżawka, pióra wycieraczek pozostaną suche i gotowe do użycia następnego ranka. W większości współczesnych samochodów wykonanie tej czynności jest niezwykle proste - wystarczy odchylić ramiona po wyłączeniu silnika.

Należy jednak pamiętać, że niektóre modele aut, szczególnie te nowsze lub o bardziej zaawansowanej konstrukcji, wymagają aktywacji specjalnego trybu serwisowego przed podniesieniem wycieraczek. Dotyczy to zwłaszcza pojazdów, w których ramiona są częściowo schowane pod specjalną osłoną przy dolnej krawędzi przedniej szyby. W takich przypadkach warto zapoznać się z instrukcją obsługi lub zapytać o procedurę w autoryzowanym serwisie.

Mata ochronna na szybę

Drugim pomocnym ruchem jest zastosowanie maty antyszronowej. Te specjalne pokrowce nakładane na przednią szybę skutecznie chronią ją przed oblodzeniem i śniegiem, jednocześnie zabezpieczając wycieraczki. Rano wystarczy zdjąć matę, by odsłonić czystą szybę, co znacząco przyspiesza przygotowanie pojazdu do jazdy. Istotne jest jednak właściwe przymocowanie maty do karoserii, by silniejszy podmuch wiatru nie zerwał jej w nocy.

Co zrobić, jeśli mimo wszystko wycieraczki przymarzną do szyby?

Przede wszystkim należy unikać siłowych rozwiązań - odginanie zamarzniętych elementów może prowadzić do uszkodzenia zarówno piór, jak i ramion wycieraczek. Zamiast tego warto oczyścić okolice wycieraczek ze śniegu, uruchomić silnik i włączyć ogrzewanie szyby, jeśli auto jest w nie wyposażone. Można również skorzystać z płynu do odmrażania szyb, który szybko rozpuści lód. Pod żadnym pozorem nie należy polewać zamarzniętej szyby gorącą wodą - gwałtowna zmiana temperatury może spowodować jej pęknięcie.

