Przeglądając ogłoszenia sprzedaży samochodów używanych często możemy spotkać się z hasłem "Klimatyzacja do nabicia". Sprzedający informuje w ten sposób, że klimatyzacja nie działa, ale jednocześnie stara się zasugerować, że to nic niewielkiego, a koszty naprawy będą nieduże. Nie dajmy się oszukać. Gdyby faktycznie chodziło tylko i wyłącznie o nabicie klimatyzacji, to sprzedający by to zrobił.

Nie działa klimatyzacja w samochodzie. Co się zepsuło?

Klimatyzacja samochodowa to element wyposażenia zwiększający komfort jazdy. Prawidłowe działanie tego systemu jest szczególnie ważne podczas upalnych dni, gdy temperatura powietrza sięga 30 stopni Celsjusza i więcej. Zdarza się jednak, że klimatyzacja w samochodzie nie jest sprawna. Przyczyny tego problemu mogą być różne, dlatego warto wiedzieć, co robić, gdy klimatyzacja w samochodzie nie działa.

Klimatyzacja to układ zamknięty, na który składa się:

kompresor,

skraplacz,

osuszacz,

zawór rozprężający,

parownik,

wentylator.

Naturalny ubytek czynnika chłodzącego

Sytuacja, w której klimatyzacja w samochodzie nie działa, czasem nie musi oznaczać kosztownej naprawy. Faktycznie, winę za to może ponosić niski poziom czynnika w układzie. To z kolei skutek nieszczelności układu klimatyzacji. Podczas normalnej eksploatacji rocznie ubywa w sposób naturalny około 10-15 proc. czynnika. Po kilku latach klimatyzacja może być już mało wydajna i nie wystarczy do zapewnienia przyjemnego chłodu w największe upały. W związku z tym warto udać się na przegląd klimatyzacji samochodowej. Naturalny ubytek czynnika to jednak optymistyczny scenariusz.

Poważne usterki klimatyzacji. W tym wypadku naprawa będzie kosztowna

Powodem tego, że klimatyzacja samochodowa nie działa może być również awaria kompresora. Zatarta sprężarka klimatyzacji nie jest w stanie przekazać czynnika chłodzącego dalej, aby płyn mógł się zamienić się w gaz i opuścić układ, aby obniżyć temperaturę w kabinie samochodu. Niesprawne urządzenie po uruchomieniu klimatyzacji pracuje bardzo głośno. Często dochodzi również wycieku czynnika chłodzącego przez powstałe w wyniku zatarć nieszczelności w sprężarce. Objawem awarii kompresora będą również nienaturalnie wysokie lub niskie pomiary ciśnienia w portach wysokiego i niskiego ciśnienia układu klimatyzacji.

Poza tym najczęstsze przyczyny niedziałającej klimatyzacji samochodowej to:

uszkodzony skraplacz,

awaria osuszacza,

awaria silnika wentylatora,

uszkodzona lub zanieczyszczona chłodnica.

Ile kosztuje naprawa klimatyzacji samochodowej?

To, ile kosztuje naprawa klimatyzacji samochodowej, zależy przede wszystkim od rodzaju problemu. Jedną z najbardziej kosztownych usterek w układzie klimatyzacji jest awaria kompresora. Cena za nową sprężarką klimatyzacji waha się od 600 do nawet 3000 złotych - w zależności od modelu samochodu. Do tego należy doliczyć koszt wymiany, który oscyluje w granicach 300-500 zł.

W celu obniżenia kosztów naprawy można zdecydować się na regenerację uszkodzonego kompresora. To, czy operacja będzie się opłacać, zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania regeneracji sprężarki. Średnio taka naprawa może zostać wyceniona na300-500 zł.

Naprawa klimatyzacji samochodowej nie jest tania również w przypadku, gdy awarii ulegnie skraplacz. Koszt nowego elementu waha się między 250 a 3000 zł. Dodatkowo dochodzi do tego czyszczenie klimatyzacji (100-200 zł), wymiana filtra osuszacza (100-150 zł) oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego (150-500 zł). Podobną cenę, co skraplacz, ma też parownik klimatyzacji, ale w jego przypadku zdecydowanie więcej (nawet powyżej 500 zł) trzeba zapłacić za wymianę.

