Zanim zatankujemy, warto sprawdzić oznaczenia na klapce wlewu paliwa lub zajrzeć do dokumentacji samochodu. Na klapce wlewu znajdują się specjalne naklejki z symbolami E10 i E5 - ich obecność potwierdza, że silnik jest przystosowany do konkretnego rodzaju paliwa.

Warto pamiętać, że chcąc zadbać o kondycję układu paliwowego, eksperci zalecają, by utrzymywać w zbiorniku co najmniej jedną czwartą paliwa i unikać częstej jazdy na rezerwie. To drugie zachowanie jest szczególnie niebezpieczne, bowiem na dnie zbiornika nieustannie gromadzą się różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym osady naturalnie wytrącające się z paliwa, drobiny rdzy pochodzące ze ścianek zbiornika, woda skraplająca się wewnątrz oraz wszelkie inne zanieczyszczenia, które mogły dostać się podczas tankowania. W sytuacji, gdy poziom paliwa jest bardzo niski, pompa paliwa zaczyna zasysać paliwo z samego dna zbiornika.

Konsekwencje mogą być bardzo poważne dla całego układu paliwowego. Przede wszystkim może dojść do zapchania filtra paliwa, który będzie zmuszony do zatrzymywania znacznie większej ilości zanieczyszczeń niż zwykle. Dodatkowo, sama pompa paliwa może ulec uszkodzeniu, ponieważ zanieczyszczenia powodują przyspieszone zużycie jej elementów. Szczególnie narażone są również wtryskiwacze, które są wyjątkowo wrażliwe na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i mogą ulec zatkaniu lub uszkodzeniu. W najbardziej skrajnych przypadkach, gdy większa ilość zanieczyszczeń przedostanie się do komory spalania, może nawet dojść do zatarcia silnika.