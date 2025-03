Mimo spadku liczby kradzieży, preferencje złodziei ewoluują - obecnie najczęściej kradzionym pojazdom jest między 2 a 7 lat, podczas gdy w 2015 roku najczęściej ginęły auta 6-10 letnie. Ta zmiana wynika z rosnącego popytu na części do nowszych modeli poza Unią Europejską oraz, paradoksalnie, z nowoczesnej elektroniki, która przy odpowiednich metodach może zostać skutecznie oszukana.

"Na butelkę", "na walizkę" i "na głośnik" - nowe metody kradzieży samochodów

Złodzieje samochodów nieustannie doskonalą swoje metody. Na przestrzeni lat opracowali szereg technik, takich jak kradzież "na butelkę", "na walizkę", "na zepsuty samochód" czy "na poszkodowanego". Jedną z metod, o której donosi Washington Post, jest kradzież "na monetę".

Metoda kradzieży auta "na monetę"

Metoda "na monetę" polega na umieszczeniu monety za klamką samochodu, co uniemożliwia prawidłowe zamknięcie drzwi. W konsekwencji, mimo że właściciel jest przekonany o zabezpieczeniu pojazdu po wciśnięciu przycisku blokowania zamków na pilocie, złodzieje mogą bez problemu dostać się do środka. Co charakterystyczne dla tej metody, przestępcy często nie działają natychmiast - potrafią czekać nawet kilka godzin przed podjęciem próby włamania. Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach nie dochodzi do kradzieży całego auta, a jedynie wartościowych przedmiotów pozostawionych w środku.

Aby chronić się przed tą metodą, warto samodzielnie przeprowadzić test z monetą i sprawdzić, czy po jej umieszczeniu w klamce zamki prawidłowo się ryglują. Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia jest jednak dokładne obejrzenie samochodu po każdym zamknięciu, by upewnić się, że wszystkie zamki zostały prawidłowo zaryglowane.

Metoda "na głośnik"

Inną popularną techniką jest kradzież przy użyciu zaawansowanych urządzeń elektronicznych, które z wyglądu przypominają zwykłe głośniki bezprzewodowe. Ta sprytna kamuflaż sprawia, że nawet podczas kontroli nie wzbudzają one podejrzeń. Za pomocą tych urządzeń przestępcy potrafią podłączyć się do magistrali CAN przez najsłabsze punkty pojazdu (np. okolice reflektorów) i skutecznie oszukać immobilizer oraz system rozpoznawania kluczyka.

Zanim dojdzie do właściwej kradzieży, złodzieje często "przygotowują" auto poprzez demontaż elementów nadwozia (zderzak, lampy) i sprawdzenie możliwości dostępu do elektroniki pojazdu. Jeśli zauważysz uszkodzenia w okolicy reflektorów lub zderzaka, może to sygnalizować, że twoje auto znalazło się na celowniku złodziei.

Metoda kradzieży auta "na kartkę"

Równie prosta, ale wciąż skuteczna jest metoda "na kartkę". Przestępca umieszcza kartkę za tylną szybą, najczęściej w okolicach galerii handlowych czy innych ruchliwych miejsc. Gdy kierowca zatrzymuje się, by ją usunąć, często zostawia włączony silnik i otwarte drzwi. Złodziej wykorzystuje ten moment nieuwagi, by przejąć pojazd. Dlatego zaleca się zawsze gasić silnik, zabierać kluczyki i zamykać auto, nawet gdy wysiadamy tylko na chwilę.

"Homejacking" coraz popularniejszy

Szczególnie niepokojący trend stanowi metoda "homejacking", o której informuje Federalny Urząd Kryminalny Niemiec. Polega ona na włamaniu się do domów lub mieszkań właścicieli samochodów w celu zdobycia kluczyków i dokumentów pojazdu. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod kradzieży, gdzie złodzieje próbują bezpośrednio sforsować zabezpieczenia pojazdu, w przypadku homejackingu najpierw włamują się do domu właściciela.

