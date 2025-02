Wraz z rozwojem elektromobilności stacje ładowania stają się coraz powszechniejszym widokiem. To zaś daje złodziejom nowe perspektywy w ich przestępczej działalności. Rdzenie kabli ładowarek są wykonane z miedzi, a ta osiąga wysokie ceny na skupach. Dodając do tego fakt, że sama kradzież jest stosunkowo prosta i szybka, przestępczy proceder szybko zyskał na popularności.

Gdy złodziej przetnie zabezpieczenia, z pojemnika wystrzeli w jego kierunku niebieska farba, która z pewnością uniemożliwi mu dokończenie próby kradzieży, a przez to, że jest trudna do zmycia, pozwoli również na łatwiejszą identyfikację przestępcy. Takie rozwiązanie nazywa się DyeDefender – jego nazwę znajdziemy na umieszczonych na kablach zawieszkach informujących, że nie wolno przecinać przewodów.

Do sprawy odniósł się już Max de Zegher, czyli człowiek zajmujący się rozwojem sieci Supercharger. Jak stwierdził, jest to pilotażowy program, w ramach którego badane są możliwości ochrony ładowarek. Ujawnił on również, że na miedzianych przewodach wygrawerowany będzie napis „Property of Tesla”, czyli „Własność Tesli”, który z pewnością ułatwi ich późniejszą identyfikację w przypadku ewentualnej kradzieży.